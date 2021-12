Conoce el horario del toque de queda para el 25 y el 26 de diciembre

El Gobierno peruano dispuso las nuevas medidas para los días 24 y 25 de diciembre, en Navidad, debido al estado de emergencia para contrarrestar la pandemia de la COVID-19. La finalidad del Decreto Supremo 179-2021-PCM es frenar el avance de la variante ómicron que ha contagiado hasta el momento a 47 personas en Lima Metropolitana, según el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

Después de una exhaustiva evaluación por la situación sanitaria se especificó que por tres semanas todas las provincias del país, a excepción de 10 que están en nivel de alerta alto, sean consideradas en nivel de alerta moderado, entre las que se encuentran Lima y Callao.

El 24 de diciembre empezó el toque de queda a las 11:00 p.m. y terminó el 25 de diciembre a las 4:00 a.m., sin embargo, este horario cambia a partir del domingo 26 de diciembre cuando el toque de queda iniciará a las 2:00 a.m. hasta las 4:00 a.m.

Solo el viernes 31 de diciembre será desde las 11:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del 1 de enero de 2022, similar al horario de Navidad.

En el Decreto Supremo también se informó que “en todos los casos, es obligatorio el uso de mascarilla para circular por las vías de uso público y el uso de protector fácil para el ingreso a establecimientos con riesgo de aglomeración, tales como: centros comerciales, mercados, supermercados, conglomerados y tiendas por departamento”.

Además, para ingresar a estos establecimientos debes tener tu carnet de vacunación con las dos dosis correspondientes.

RESTRICCIONES EN PLAYAS

No se ha prohibido el ingreso a las playas, lagos y ríos, pero se ha restringido la venta de alimentos y bebidas alcohólicas los días 25, 26 y 31 de diciembre, así como el 1 y 2 de enero, dictaminado por la directiva sanitaria 130-MINSA/2021/DIGESA.

En algunas playas, como en el caso de Piura y Trujillo, se permitirá el ingreso de los ciudadanos peruanos con previa presentación del carnet de vacunación. En Chiclayo no se podrá cumplir con la medida al 100% por la falta de personal para fiscalizar.

Esto no sucede en todo el Perú; por ejemplo, en Miraflores, uno de los distritos limeños con casos de la variante ómicron no acatarán esta medida, pero pidieron que se mantenga el distanciamiento físico y la utilización de la mascarilla.

MULTAS POR INCUMPLIR EL TOQUE DE QUEDA

Las multas por incumplir el toque de queda pueden ir desde los 88 hasta los 440 soles, según el Decreto Legislativo 1458 (publicado en enero de 2021).

En caso, alguien decida salir en pleno toque de queda y sea detenido por un policía o un integrante de la Fuerzas Armadas, la multa puede llegar a 440 soles.

Mientras que si es intervenido y no porta el Documento de Identidad Nacional (DNI) o se niega a identificarse ante un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) o las Fuerzas Armadas, también corresponde una sanción de 440 soles por desacato a la autoridad.

¿QUÉ PASA SI NO PAGA LA MULTA?

Si no cumple con pagar la multa establecida por el Decreto Legislativo, se le impedirá hacer trámites ante cualquier entidad del Estado y tampoco podrá ser beneficiario de cualquier programa estatal de apoyo económico, alimentario y sanitario.

