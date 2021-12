Navidad: Cinco artistas peruanas revelan cómo celebran esta fecha especial

Infobae conversó con cinco artistas peruanas. Fotos: Instagram

La Navidad no solo es celebrar el nacimiento del niño Jesús, sino que es la unión de la familia en plena cena navideña frente al árbol, el chocolate caliente en verano, las películas de la televisión (antes y después de Netflix). Desde hace dos años, para muchas familias este día ya no es como antes debido a la pandemia de la COVID-19 que ha hecho que se mantengan alejados o también por haber perdido a algún ser querido.

Infobae le preguntó a cinco artistas peruanas por aquel regalo soñado de niña que anhelaron y no pudieron conseguir, entre otras preguntas que detallamos a continuación:

- ¿Qué regalo soñaste ver en el árbol de niña y nunca pudiste tener?

- ¿Qué es lo que más recuerdas de la Navidad?

- ¿Cómo es tu Navidad hoy?

- ¿Aún pides regalos?

- ¿Qué pedirías hoy?

- ¿A quién quisieras regalar esta Navidad?

Ruby Palomino (Cantante)

1) Desde que era pequeña he visto como mi mamá trabajaba para poder mantenernos. Vivíamos en un cuartito pequeño en una quinta y siempre quise tener una casa. No hemos tenido un árbol, más que el pequeñito de cartón que hacía en el colegio. Las barbies y los juguetes no me llamaban mucho la atención.

2) Las canciones de Los Toribianitos. Siempre hemos armado un pequeño nacimiento y la cena que prepara mi mamá.

3) Junto a mi mamá y la familia de mi hermano (mi cuñada y mis sobrinos).

4) Regalos materiales no, aunque mi mamá hasta un calzón me compra.

5) Que todos podamos trabajar más nuestro respeto, tolerancia y empatía para avanzar como sociedad.

6) A los niños y ancianos del Perú profundo, los que viven en las alturas.

Ruby Palomino. Foto: Instagram

Mariel Ocampo (Actriz)

1) Un atari, nunca me regalaron esa consola de videojuegos y siempre lo quise.

2) Lo que más recuerdo son las navidades en la casa de mis abuelos con la familia.

3) Generalmente la paso en la playa la Navidad, pero en esta fecha va a ser en mi casa con mi hija, hijastra e hija peluda (su perrita).

4) No pido regalos, me gusta que me sorprendan.

5) Hoy pido salud, eso es lo que pediría. Solo tener salud.

6) Me gustaría regalarle a todos los niños, aunque sea un presente. Eso trato de hacer siempre que generalmente son los nietos o nietas de las personas que trabajan en mi entorno.

Mariel Ocampo. Foto: Instagram

Manuela Camacho (Periodista)

1) Para mí creo que algo tangible o material, mi deuda pendiente o mi sueño todas las navidades desde que soy una niña es pasarla con mi mamá. Ella falleció cuando era muy pequeña y no tengo muchos recuerdos de navidades con ella. Y siempre lo que le pedía a Papa Noel era poder estar con ella esa noche. Es un poco triste, pero la verdad si me sincero sobre la respuesta de esa pregunta sería esa. Mi deseo de niña era poder pasarla con mi mamá, por eso, le pedía a Papá Noel que me la traiga un rato.

2) Felizmente vengo de una familia numerosa y siempre las navidades la pasábamos juntos. Con mis primas siempre nos esmerábamos en hacer actuaciones de Navidad. Desde allí empecé por desarrollar mi vena artística, ya que la tenía muy viva y siempre quería ser la protagonista (risas). Con mis primas, que son casi contemporáneas conmigo, hacíamos shows navideños para la familia. Era una fecha muy bonita.

3) Hoy mi Navidad es diferente, creo que cuando uno empieza a ser adulto se da cuenta de esta fecha de una manera distinta, pero aun así la Navidad es muy especial. Me gusta mucho este día, a pesar de que me trae recuerdos tristes y me hace acordar de las ausencias, es una fecha bonita. Cuando puedo viajo a Colombia a visitar a mi familia porque aun tengo la dicha de poder pasarla con ellos. Este año será diferente porque la pasaré con mi nueva familia, con mi futuro esposo en Lima, mi nuevo hogar desde hace muchos años. Esta fecha será diferente, pero llena de sueños y cariño familiar.

4) Claro que sí, pero me los doy yo (risas). Yo soy mi propio Papá Noel y en Navidad siempre pienso en las cosas que he logrado en el año y los regalos que me merezco. Además, que me encanta mucho, ya que para mí los regalos son una forma de expresar amor.

5) Pediría estabilidad política (risas). No sé, es difícil. Lo que pediría realmente, desde el fondo de mi corazón, es que pronto pase esta pandemia y podamos estar todas las personas reunidas con nuestras familia sabiendo que gozan de salud.

6) Déjame pensar un poquito esa respuesta; a quién podría regalar algo esta Navidad.

Manuela Camacho

Maria Gracia (Cantante)

1) Siempre quise una mascota de regalo (un gato), pero mis papás nunca quisieron. Recién encontré uno cuando era grande y lo llevé a mi casa sin preguntar; ahora lo aman.

2) Un día mi papá llegó sin avisar a Chiclayo donde vivía y nos tomó de sorpresa.

3) Muy familiar e íntima, solo la paso con mis padres y mi abuelo.

4) No, desde hace años, pero igual me regalan (risas) aunque yo prefiero hacerlo. Igual es muy lindo recibir algo inesperado.

5) Más gatos (risas).

6) A mis padres, les quiero regalar un viaje inesperado.

María Gracia. Foto: Instagram

Estrella Torres (Cantante)

1) Cuando era niña, en casa, no habían muchos recursos para comprar regalos. Quería una muñeca, pero como no había dinero no se podía. Quizás no pude tener eso, pero a mi hermanita le doy esas muñecas de regalo que no pude tener.

2) La unión familiar es lo más bonito por esa vibra increíble. De hecho, celebramos el nacimiento de nuestro niño Jesús, que hace que nos unamos cada vez más y que en mi hogar exista paz. La Navidad es una celebración muy bonita, me encanta.

3) Pese a que lo importante no es lo material, en mi familia siempre buscamos estar unidos. Ahora que me encuentro en una posición económica más tranquila, esto no ha hecho que cambie como persona. La Navidad es unión y dar de corazón. Creo que lo primordial es tener salud. Yo paso esta fecha con mi madre y hermanas porque mi papá falleció hace 7 años, y muchas veces es un poco difícil porque ya no está, pero siempre estamos unidas.

4) A mí ya no me dan regalos, a mí me piden regalos (risas).

5) Mi deseo es que mi familia sea eterna. Y si tuviera otro deseo pediría que mi papá regrese del cielo. Lo extraño demasiado porque solo me vio cuando inicié en Corazón Serrano y nunca vio lo que logré después. Sé que donde está se encuentra orgulloso de mí.

6) A mis hermanas y a mi madre siempre les regalo por Navidad, siempre las engrío.

Estrella Torres. Foto: Instagram

