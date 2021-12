Luis ‘Cuto’ Guadalupe casi pierde la vida: “Una bacteria estaba instalada en mi hígado”

Luis Guadalupe fue operado de emergencia debido a un parásito en su hígado. (Foto: Captura América TV)

Nadie lo sabía, pero Luis ‘Cuto’ Guadalupe se encontraba enfrentando uno de los momentos más difíciles de su vida estos últimos días. El exfutbolista acaba de ser sometido a una delicada operación de emergencia para salvar su vida debido a una bacteria instaurada en su hígado.

Luis Alberto Guadalupe Rivadeneyra, a quien todo el mundo recuerda como el carismático exjugador de Universitario de Deportes y de Juan Aurich, reveló para un diario local que hace dos semanas experimentó unos extraños síntomas en su cuerpo.

“He estado abusando un poco de mi físico. He descuidado de mi salud, es una molestia que venía arrastrando hace dos semanas, cuando tuve la oportunidad de viajar a Chiclayo, el dolor en el hígado era muy fuerte. Ya no podía comer y me sentía muy mal, agitado, débil, estuve con antibióticos”, contó para diario Trome.

El insoportable dolor hizo que regresara a Lima inmediatamente. Su hermana Diana y su cuñado Gino lo llevaron de emergencia a una clínica local. Aunque al inicio los doctores no lograron detectar el motivo de su fiebre, los posteriores exámenes detectaron una extraña mancha negra en su hígado.

“ Una bacteria estaba instalada en mi órgano. Según los médicos, esa bacteria uno lo adquiere cuando está en la selva. Por eso me tuvieron que operar, tuvieron que intervenir para extraerme todos esos parásitos del hígado, y hacerme un drenaje”, expresó el también conductor.

Afortunadamente, la intervención quirúrgica no presentó mayores complicaciones. Sin embargo, su delicado estado de salud antes de entrar a la sala de operaciones preocupó a sus familiares y amigos, quienes oraron por él y por su pronta recuperación.

“Son sus oraciones las que me ayudaron, no sé qué hubiera pasado, la fe es lo más lindo de la vida, pero uno a veces se quiebra. Sin sus oraciones esto no hubiera sido posible”, detalló al mencionado medio.

“Sentía que me moría. No poder alimentarme, estar débil, indefenso, uno piensa en lo peor, pero siempre está tu fe, uno cree en Dios”, agregó más adelante.

Debido a este gran susto, Cuto Guadalupe ha decidido darse un descanso de sus actividades, algo que sus familiares y esposa le habían recomendado desde hace mucho. “Ellos vivían preocupados. Ahora quiero estar tranquilo y disfrutando de lo que uno viene haciendo”, sotuvo.

UNA NAVIDAD DIFERENTE

A pocas horas de celebrar la Navidad, el exjugador de la ‘U’ contó que esta fecha será distinta a otros años, ya que sigue recuperándose del “peor momento de su vida”. No obstante, el cariño de su familia, esposa, hijo y miles de seguidores lo mantienen a flote y de buen ánimo.

“Esta Navidad será única, no podré tomar mi cervecita, no podré hacer un brindis por un largo tiempo, Dios sabe en qué momento hace sus cosas, creo que ya necesitaba un buen jalón de orejas. Y como dice la mamá la Prince, el trago no se va a acabar”, indicó.

“Ahora a disfrutar de la Navidad con la familia que es lo que más amo en esta vida, con los míos, definitivamente he vuelto a nacer, ‘Cuto’ Guadalupe ha vuelto a nacer y Dios es testigo de eso, lo más lindo es reconocer cuando las cosas no las estás haciendo bien ”, añadió el popular ‘Cuto’.

Finalmente, el exdeportista agradeció a sus seguidores, quienes vienen deseándole una pronta recuperación y una linda Noche Buena en sus plataformas.

“Estoy muy agradecido con tantos mensajes de aliento de mucha gente, es impresionante la cantidad de gente que me ha brindado su aliento, los agradezco de corazón. Dios quiso eso, yo no lo busqué, ahora más seguro que nunca. Quiero seguir predicando su palabra. Lo que es él, disfrutar de su bondad y amor infinito”, dijo.

