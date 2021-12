Navidad en pandemia: 5 ideas para pasar la Nochebuena en familia sin contacto directo. (Foto:Captura)

Estamos a dos días de la Navidad, pero por medidas de sanitarias muchas familias no podrán reunirse como lo solían hacer, pero eso no es impedimento para estar juntos en este día a través de lo digital.

A continuación te mostramos 5 ideas para pasar Navidad en familia (a través de internet).

1. Cenar haciendo una videollamada familiar.

No es necesario que tengas que sostener el celular o la laptop mientras comes, puedes apoyarlos en un trípode (parante) o con algún objeto sobre la mesa. Y si eres de los que no está acostumbrado a poner el celular sobre la mesa, podrías hacer una excepción, ya que Navidad lo amerita. La tecnología sin duda ha sido un gran aliado durante la pandemia, y también lo será durante estas fechas festivas.

Si tu internet es lento y la imagen se congela o se distorciona el audio, tranquilo (a) porque puedes utilizar la llamada telefónica y ponerla en altavoz, mientras la cena se va desarrollando en familia.

Esta opción también puede ser el inicio de la digitalización para tus familiares que son mayores de edad. Siempre es buen momento para aprender algo nuevo.

2. Regalos a distancia

Si eres de los que está acostumbrado (a) a realizar y recibir regalos durante esta temporada, no te preocupes porque sí puedes hacerlo y mantener la diversión.

Obviamente antes de comprar el regalo ya debiste haber averiguado qué es lo que la persona quiere o necesita. Luego de ello tienes dos opciones, la primera es enviarlo a su casa el día de Navidad y la otra opción requiere de una pequeña organización.

Junto a tu familia pueden quedar en abrir los regalos a la hora que acostumbran pero mediante una videollamada. Para que esto sea más interesante aún, pueden quedar en describir a la persona que recibirá el regalo, algo así como dar pistas de quién podría ser pero que los demás lo averiguen.

Las risas no faltarán.

Regalos en pandemia. (Foto:Captura)

3. Concursos navideños

Para mantener el espíritu de la Navidad, puedes crear concursos que se desarrollen a través de las plataformas digitales como Zoom, Meet, WhatsApp, entre otros. El concurso puede estar enfocado en actividades tales como, el árbol mejor decorado, o el nacimiento más innnovador. La creación de un villancico, un juego de adivinanzas o cosas similares que amenicen el día de Navidad familiar.

4. Concurso de aperitivos por Navidad

Esto puede suceder antes o despúes de la cena porque todos sabemos que el olor a la comida de Navidad puede más que nosotros.

Para realizar esta actividad es necesario que hayan coordinado en familia al menos unos días antes y así les de tiempo a preparar o en todo caso comprar. Deben de tener clara las indicaciones como por ejemplo, cómo será el concurso, qué se priorizará en la calificación, si se puede comprar o solo preparar y si debe tener la temática de Navidad o no.

La calificación puede ser por puntaje o por voto. No dudes que esta actividad reafirmará ese lazo de unión entre ustedes.

5. Ver a la familia cumpliendo protocolos

Recuerda que el Gobierno ha prohibido las reuniones sociales, con el fin de evitar la proliferación del virus. Sin embargo, si tu familia y tu han quedado en realizar una pequeña reunión familiar, debes de tomar en cuenta ciertos puntos que no solo te protegerán a ti, sino también a tus familiares.

- Debes de tener las dos dosis de la vacuna.

- Debes de realizarte una prueba de descarte (hisopado).

- Evita durante varios días previos tener contacto directo y sin mascarilla con otras personas. Utiliza siempre la mascarilla.

- Ambiente de reunión abierto.

- Evitar hablar muy cerca, mantener la distacia de preferencia, sobre todo si con las personas del grupo de riesgo.

Esto será muy útil si piensas asistir a una reunión familiar.

