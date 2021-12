Juan Manuel Vargas y Claudio Pizarro se reunieron en Lima y compartieron cena

Ambos futbolistas disputaron tres procesos eliminatorios juntos. Foto: Instagram.

Dos jugadores con gran pasado en la selección peruana y con un recorrido en Europa para resaltar se juntaron este martes 21 de diciembre. Juan Manuel Vargas y Claudio Pizarro postearon una foto en sus redes sociales para demostrar el gran cariño que se tienen por la gran cantidad de partidos y procesos que disputaron con la ‘blanquirroja’.

El encargado de publicar la imagen fue el ‘Bombardero de los Andes’, quien lo colgó en su cuenta de Instagram etiquetando al exfutbolista de Universitario de Deportes. El ‘Loco’ no demoró en repostear rápidamente la publicación, acompañado con un “buenos momentos”. Esto se hizo viral en instantes por los fanáticos de ambos jugadores. Minutos después, los exjugadores compartieron una cena acompañado de dos amigos.

Los dos coincidieron en la selección peruana en tres procesos Eliminatorios. El primero donde estuvieron juntos fue el camino a Sudáfrica 2010, luego Brasil 2014 con Sergio Markarián a la cabeza y el último fue el de Rusia 2018 con Ricardo Gareca al mando, pero ambos fueron descartados en el proceso y no fueron parte de la lista.

“No sé por qué Claudio Pizarro no fue llamado más. No sé si por viejo, la verdad aún no entiendo. Tanto a Pizarro como a mí no nos llaman más cuando empezó la Copa América Centenario. Pero él debió estar en el Mundial de Rusia 2018, tranquilamente”, comentó Juan Manuel Vargas en una reciente entrevista con el ‘Cuto’ Guadalupe.