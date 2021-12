Universitario cayó goleado ante Deportivo Municipal en amistoso con miras a la Liga 1 2022

Universitario y Municipal jugaron dos amistosos en Campo Mar U. Foto: Universitario.

Los equipos de la Liga 1 se vienen preparando de la mejor manera para el arranque del torneo, que iniciará el próximo 23 de enero, según la organización. Con este objetivo en mente, Universitario de Deportes y Deportivo Municipal sostuvieron dos amistosos, donde los ‘Ediles’ salieron airosos en el primer encuentro con una goleada 3-1.

Ambos partidos, de 60 minutos jugados en dos tiempos de 30′, se disputaron en las instalaciones de Campo Mar U, en Lurín. El resultado global no se movió porque en el segundo encuentro empataron sin goles, pero ambos estrategas, el uruguayo Gregorio Pérez y el argentino Hernán Lisi, sacaron varias conclusiones de los dos cotejos.

En el primer compromiso, los ‘merengues’ saltaron al campo de juego con José Carvallo; Zevallos, Nelinho Quina, Rugel, Nelson Cabanillas; Armando Alfageme, Gerson Barreto, Jorge Murrugarra; Alberto Quintero, Luis Urruti y Alex Valera. Mientras que Deportivo Municipal salió con este once: Diego Melián, Medina, Guzmán, Moreno, Cayo (sub-18), Leonel Solis, Kevin Peña, Ascues, Alexis Rodríguez, Mario Tajima y Renato Espinoza.

Los goles fueron de ‘Tato’ Espinosa y el argentino Alexis Rodríguez con un doblete. El panameño Quintero marcó el descuento. En el segundo cotejo, los ‘Ediles’ presentaron esta formación: Michael Sotillo, Aguilar, Marcos Saravia, Ortega, Yovera, Emiliano Ciucci, Guzmán, Núñez, Erinson Ramírez, Jorge Bazán y Roberto Ovelar.

“Venimos haciendo una gran pretemporada . Estamos muy contentos porque hemos elegido a estos jugadores ”, declaró Hernán Lisi para GOLPERU el pasado 18 de diciembre. El estratega llegó en plena temporada 2021 en reemplazo de Franco Navarro y logró salvar al equipo del descenso.

Ambas escuadras ya conocen el fixture del Torneo Apertura de la Liga 1 2022. El cuadro crema iniciará ante la Universidad César Vallejo, mientras que los ‘Ediles’ arrancarán ante ADT de Tarma, recién ascendido a primera división tras coronarse campeón de la Copa Perú.

El argentino llegó procedente del fútbol argentino. Deportivo Municipal arrancará la temporada 2022 ante ADT. Foto: Municipal.

LOS JALES DE UNIVERSITARIO PARA LA TEMPORADA 2022:

- Alfonso Barco- Volante- exUniversidad San Martín

- Joao Villamarín- Delantero- exSport Boys

- Ángel Cayetano - volante - exCerro Largo

LOS QUE SE FUERON EN UNIVERSITARIO:

- Diego Chávez (Defensa)

- Enzo Gutiérrez (Delantero)

- Anthony Osorio (Delantero)

- Patrick Zubczuk - Arquero - Cienciano

- Junior Morales (Defensa)

LOS JALES DE DEPORTIVO MUNICIPAL PARA LA TEMPORADA 2022:

- Renato Espinosa - delantero - exAlianza Universidad

- Mario Tajima - extremo - exAcademia Cantolao

- Leonel Solís - volante - exAcademia Cantolao

- Luis Ramos - delantero - exDeportivo Llacuabamba

- Kevin Morneo- defensa- exCarlos Mannucci

- Emiliano Ciucci- volante- exCésar Vallejo

- Michael Sotillo- arquero- Binacional

LOS QUE SE FUERON EN DEPORTIVO MUNICIPAL:

- Jean Pierre Archimbaud- Volante- FBC Melgar

- Hernán Rengifo- Delantero

- Eduardo Caballero- Defensa

- Jorge Arteaga- Defensa

- Jhony Galli- Volante

- Alexis Cossio- Defensa - Cienciano

- Emilio Saba- Volante

- Felipe Cardoza- Defensa

- Breno Naranjo- Delantero

- Carlos Neyra- Defensa

- Marcelo Garcés- Delantero

- Daniel Prieto- Arquer

GREGORIO PÉREZ DESCARTÓ A YURIEL CELI PARA EL 2022

Universitario de Deportes se viene preparando estas semanas en Campomar con el fin de mejorar lo hecho este año y apuntar a cosas más grandes para el 2022. El título es lo más ansiado que anhelan y para ello han reforzado al equipo en posiciones específicas. Justamente, uno de los jugadores que sonó como posible fichaje ha sido Yuriel Celi, sin embargo, Gregorio Pérez declinó esta opción.

“Es un buen jugador, por lo que veo. Sí he visto de él. Se han dicho algunas cosas que me han puesto en mi boca y que realmente no es así. A mí en algún momento me hablaron del jugador (Celi), pero yo he manifestado que por el momento en la plaza de futbolistas con las características y funciones de mitad de cancha hacia adelante tenemos muchas variantes”, señaló el DT uruguayo en una entrevista para el programa deportivo Willax Deportes.

Gregorio Pérez rechaza contratar al volante peruano Yuriel Celi para el 2022.

