Odebrecht: Estado cobra S/ 22 millones por tercera cuota de reparación civil

El Ministerio de Justicia dispuso que se ejecute el cobro de S/22 millones por concepto de la tercera cuota de reparación civil de la empresa Odebrecht a favor del Estado peruano.

El pago se realizó con fondos del Fideicomiso de Retención y Reparación - FIRR constituido en el marco de la Ley N° 30737, conforme al cronograma de cuotas anuales establecido en el Acuerdo de Beneficios y de Colaboración Eficaz.

¿CUÁNTO SE HA COBRADO?

Al pago de esta tercera cuota se suman los S/ 22 millones ya cobrados en el año 2020 y los S/8 0 millones que Odebrecht pagó en el 2019. Con ello el Estado peruano ha cobrado un total de S / 124 millones por concepto de reparación civil.

ACUERDO DE COLABORACIÓN EFICAZ

El Acuerdo de Colaboración Eficaz estableció que la empresa Odebrecht debe indemnizar al Estado peruano con S/760 millones por cuatro proyectos donde dicha empresa reconoció haber efectuado pagos ilícitos:

- Carretera Interoceánica Sur, Tramos 2 y 3;

- Línea 1 del Metro de Lima, Tramos 1 y 2;

- Vía de Evitamiento del Cusco y

- Vía Costa Verde, Tramo Callao.

El Acuerdo de Colaboración Eficaz fue suscrito y aprobado por sentencia judicial entre la referida compañía y el Equipo Especial del Ministerio Público y la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato.

NUEVA FISCAL EN CASO ODEBRECHT

Por otro lado, el Ministerio Público dispuso la incorporación de la fiscal Fiorella Carolina Espinoza Cabanillas como nueva integrante del equipo especial encargado de investigar el caso Odebrecht, la decisión se oficializó mediante la resolución N° 1824-2021-MP-FN.

El nombramiento se da “por necesidad de servicio y en virtud a los requerimientos efectuados por el abogado Rafael Ernesto Vela Barba”, quien se desempeña como coordinador del equipo especial, indica la norma.

CASO ODEBRECHT

El caso Odebrecht en Perú se refiere al escándalo de corrupción protagonizada por la empresa constructora brasileña Odebrecht y, que forma a la vez parte del caso Lava Jato. Durante décadas, la empresa entregó millonarias coimas a diversos políticos y autoridades para favorecer para ganar licitaciones de mega obras públicas

En el caso han sido comprometidos desde Alejandro Toledo (2001-2006) hasta Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), pasando por Ollanta Humala (2011-2016) y el fallecido Alan García (2006-2011), así como Keiko Fujimori y otros representantes de la clase política y empresarial del Perú.

LAS ACUSACIONES CONTINÚAN

Hace unos días, Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, no se guardó nada y atacó a Keiko Fujimori, cabeza de Fuerza Popular. El excandidato presidencial acusó a la hija de Alberto Fujimori de recibir “plata sucia” y la llamó “corrupta”.

A través de un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, López Aliaga responsabilizó a Fujimori Higuchi de la situación que atraviesa el país, ya que se encuentra “maniatada” para abogar por los peruanos debido a su “dependencia a Odebrecht”.

“La población peruana está muriendo y tú no estás diciendo nada. Cuando veo que está Odebrecht en el Perú y tú te callas la boca. Claro pues, tú tienes una dependencia de Odebrecht, has recibido plata de la corrupción y por eso estás maniatada, no puedes hablar con la claridad que yo tengo”, comentó.

