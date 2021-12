Néstor Bonillo y el pobre trabajo de menores en el Perú: “Somos el noveno país de Sudamérica en exportar jugadores”

Néstor Bonillo lleva siete años en el Perú desde que se sumó al comando técnico de Ricardo Gareca con la 'bicolor'. | Foto: FPF

La formación de futbolistas en el Perú ha sido y es un tema muy discutido. Y es que es un problema que no se soluciona desde hace varias décadas, viéndose reflejado en los pobres resultados que los clubes nacionales obtienen en los torneos internacionales. Justamente, Néstor Bonillo, se refirió a este tema, pues con los 7 años que lleva trabajando en suelo nacional ha podido comprobar las carencias.

“En lo personal, creo que tiene que haber una formación de mayor cantidad de futbolistas. Somos el noveno país de Sudamérica en exportar jugadores y eso hay que modificarlo ”, expresó el preparador físico de la selección peruana en una entrevista que le realizaron en el programa deportivo ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP.

En ese sentido, considera que un factor para que el fútbol peruano crezca considerablemente es en la inversión de las infraestructuras de todas las entidades deportivas, donde los jugadores puedan desarrollarse con todas las facilidades y de forma óptima. “Mientras no se trabaje en infraestructuras o mejorar la participación de clubes en torneos , cualquier otra cosa que se haga son paliativos que no van a resolver el problema de fondo de menores”, añadió el integrante del comando técnico de la ‘bicolor’.

El fútbol peruano se encuentra en un hoyo que no logra salir desde hace muchos años. Y es que la mayoría de los dirigentes de los clubes ven en la inversión de las divisiones menores como un gasto y no como una forma de tener ingresos para mejorar las condiciones de las futuras generaciones. Son pocas las instituciones que han venido trabajando de forma seria. Sporting Cristal y la Universidad San Martín han marcado la pauta en ese sentido, apostando por proyectos deportivos que consoliden, no solo la formación de sus futbolistas, sino también que generen un ambiente laboral propicio para todo aquel que esté en esas entidades. Alianza Lima es otro que recientemente ha venido trabajando en esa línea con la implementación de diversas áreas en busca de profesionalizar el fútbol en el Perú.

ÚLTIMOS JUGADORES EN IR AL EXTRANJERO

Pero volviendo a las declaraciones de Bonillo, veamos los ejemplos de los últimos jugadores que han dado el salto al fútbol del exterior, los cuales no son muchos.

Marcos López : Luego de salir campeón con Sporting Cristal el 2018, fue traspasado al San Jose Earthquakes de la MLS, club en el que poco a poco se ha ido asentando y ha crecido, sobre todo a nivel físico y táctico.

Kluiverth Aguilar : El lateral derecho peruano partió al Lommel SK de Bélgica procedente de Alianza Lima. Su pase lo tiene el Manchester City por intermedio del City Football Group que lo cedió al club belga. Aunque su adaptación al rigor europeo le está costando, es otro de los jugadores en ser exportados.

Kluiverth Aguilar lleva 7 partidos disputados con el Lommel SK de Bélgica. | Foto: Lommel SK

Matías Succar : El delantero nacional de 22 años juega en el FK Teplice de República Checa, a préstamos por parte del LASK de Austria. Salió de Deportivo Municipal y este año lleva 1 gol en 10 partidos jugados.

La mala costumbre que suele ocurrir en el fútbol peruano es que cuando un jugador sale al extranjero, a los pocos meses o al año regresa al país. Esto se debe a diversos motivos, quizás por falta de adaptación a la cultura o a otro torneo más competitivo. Pero también se debe a que encuentran en otras ligas una formación completamente diferente a la del Perú, por lo que les cuesta y muchas veces terminan tirando la toalla.

RESULTADOS NEGATIVOS EN COPA LIBERTADORES

Los resultados negativos en la Copa Libertadores es otro suceso en el balompié nacional que refleja el nivel de formación. Y es que la última vez que un equipo peruano logró pasar de fase de grupos fue en el 2013 , cuando Cusco FC (exReal Garcilaso) alcanzó los cuartos de final luego de eliminar en la tanda de penales por 4 a 3 a Nacional de Uruguay en el mismo mítico Centenario de Montevideo. Posteriormente fueron eliminados por Independiente de Santa Fe de Colombia.

Celebración de Cusco FC (exReal Garcilaso) cuando disputó en la Copa Libertadores 2013. | Foto: Getty Images

SELECCIÓN PERUANA, UN ÉXITO AISLADO

Y así podríamos enumerar los hechos que evidencian el pésimo trabajo en la formación de los menores. Solo la selección peruana es un caso aislado, pues consiguió la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y se mantiene con las chances intactas de acudir al Mundial de Qatar 2022. Además de haber quedado subcampeona de la Copa América el 2019 y en el cuarto lugar en la Copa América de este año.

La selección peruana previo a un partido por Eliminatorias. l Foto: FPF

