WhatsApp: conoce cómo programar el envío automático de tus mensajes por Navidad. (Foto:Captura)

Nos encontramos a pocos días de la Navidad, y probablemente como en casi todos los años, deseas enviarle mensajes por fiestas a tus familiares y amigos a través de WhatsApp. Aquí te mostramos cómo programar esos saludos y así disfrutar más tiempo de la Nochebuena.

Más de uno durante el día 24 de diciembre ha esperado las 12 de la medianoche para enviar sus saludos por fiestas navideñas, y al tener varios contactos a los que saludar y también recibir varios mensajes te has confundido en el destinatario o has enviado el mensaje fuera de tiempo. Para que no te suceda eso, te contamos que puedes programar mensajes automáticos a la hora que desees, así ya no será necesario que estés escribiendo a la ‘velocidad de la luz’ y disfrutes con la Navidad con tu entorno cercano.

Esta opción te simplificará las cosas y no solamente te será útil para Navidad, sino para Año Nuevo y diversas fechas de este y el próximo año. Acá te mostraremos la opción para hacerlo desde dispositivos iOS y Android.

PASOS PARA PROGRAMAR UN MENSAJE DE WHATSAPP POR NAVIDAD EN ANDROID

- Ingresar a Google Play.

- Busca la aplicación Wasavi y descárgala.

- Cuando ya esté descargada, dale los permisos sobre todo a la lista de contactos.

- Ahora pulsa el símbolo “+”.

- Te pedirán seleccionar al usuario que desees mandar el mensaje de WhatsApp, selecciona el contacto, establece la hora y fecha en la que deseas enviarlo.

- Ahora solo escribe el mensaje de WhatsApp por Navidad.

- A tu mensaje puedes agregarle imágenes o videos para que así se vea más atractivo.

- Pulsa “enviar” y activa la función para que Wasabi te envíe una notificación minutos antes de que sea enviado.

DATO: Recuerda que puedes modificar el mensaje de WhatsApp que ya programaste, pero sólo si aún no fue enviado.

Con todos los pasos cumplidos ya habrás programado el mensaje de WhatsApp en Wasavi para que sea enviado sin problemas. Toma en cuenta que este aplicativo está presente solo para dispositivos Android.

PASOS PARA PROGRAMAR UN MENSAJE DE WHATSAPP POR NAVIDAD EN iOS

- Descarga la app Scheduling o Skedit desde App Store en tu dispositivo iOS.

- Abre el aplicativo que hayas descargado y dale todos los permisos, sobre todo a WhatsApp.

- Pulsa el botón “+” y así te aparecerá un menú desplegable.

- Ahora selecciona la opción de “WhatsApp”.

- Inmediatamente debes de rellenar todos los campos. Añade los destinatarios a los que deseas enviar la felicitación o saludo por Navidad y Año Nuevo, añadir el texto que quieras, junto a la imagen de la felicitación.

- Ahora toca programar la felicitación. Si es para Navidad prográmala para el día 24 de diciembre a las 12 de la medianoche, o a la hora que tú prefieras.

- Una vez que has realizado todos los pasos tendrás que eliminar el bloqueo que tengas en tu móvil, de tal forma que el aplicativo tenga acceso a poder desbloquear el móvil de manera automática. Sabemos que es un poco complicado pero si no lo haces será dificil enviarlo automáticamente.

DATO: Si quieres seguir manteniendo el bloqueo de tu celular, sólo hay una opción que puedes utilizar, pero te enviará una notificación previa al envío y para ello tienes que seleccionar la opción “Preguntar antes de enviar”. Cuando llegue la hora de enviarlo, te llegará la notificación, tendrás que entrar a la app y seleccionar “Enviar” y el aplicativo lo hará.

SEGUIR LEYENDO