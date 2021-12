Cercado de Lima: Municipalidad de Lima desalojó a ambulantes y recicladores de “La Cachina”

Foto: El Peruano

La Municipalidad Metropolitana de Lima desalojó en la madrugada de hoy, sábado 18 de diciembre, a vendedores ambulantes y recicladores de la zona conocida como “La Cachina”, en el cercado de Lima.

Desde las 5 de la madrugada, más de 100 agentes del serenazgo y fiscalizadores de la comuna llegaron a la urbanización Manzanilla. A ellos se le sumaron 200 policías, quienes resguardaron la intervención y evitaron que se generen enfrentamientos entre los vendedores ambulantes y las autoridades.

Zuleika Prado, representante de la municipalidad, detalló que con esta intervención se estaría completando la limpieza de vías públicas. Esta inició en marzo del 2021, en la avenida Ayllón, desde la cuadra 1 hasta la 5, y ahora se completa con la intersección de la avenida García Naranjo con la avenida Alto de la Alianza, pertenecientes a la misma urbanización.

“Nosotros nos estamos enfrentado a mafias organizadas que hacen la venta de espacios en la vía pública. Se trata de un trabajo conjunto con la policía nacional para desalojar a estas personas”, señaló, según informó el diario oficial El Peruano.

Víctor Astete, comisario de la dependencia San Cayetano, indicó que la presencia de los vendedores ambulantes, sobre todo los que venden objetos robados o de segunda mano, es un peligro para la salud y seguridad de quienes viven cerca a la zona.

“Este operativo se está realizando sin mayores complicaciones y ya se están liberando las calles adyacentes”, expresó Astete,

Fuente: Andina

RESTRICCIONES POR CARNET OBLIGATORIO

Las restricciones de ingreso provocadas por la presentación obligatoria del carnet de vacunación no perjudicaron las ventas en el emporio textil de Gamarra, de acuerdo a las declaraciones del presidente de la Coordinación de Empresarios de Gamarra, Diógenes Alva.

En una entrevista para Canal N, Alva se mostró a favor de la medida implementada por el Gobierno, ya que esto es en aras de salvaguardar la salud tanto de los vendedores como de los compradores.

“Aunque las calles no las podamos controlar, en el ingreso a las galerías y a las tiendas habrá un protocolo total para que así todo estén seguro consigo mismos y si familia. Como hacen en Estados Unidos, es una mejorar para todos”, manifestó Diógenes Alva.

“Lamentablemente no todos van a estar conformes, pero acá todos nosotros estamos de acuerdo porque primeramente hay que cuidar la salud. Si no hay salud no hay nada, no hay economía, no hay trabajo”, continuó.

En cuanto a las personas que no contaban con su vacunación completa y tenían intención de ingresar a las galerías, el presidente de la Coordinación de Empresarios de Gamarra explicó que en todo el emporio tienen la orden de restringirle el ingreso.

“Los devolvimos a su casa. Si quieren entrar, tienen que hacerlo (colocarse ambas dosis de la vacuna), los días pasan rápido. Hay mucha gente que se ha opuesto, pero es muy necesario”.

Sobre el impacto en las ventas producto de las nuevas exigencias, Diógenes Alva precisó que no se notó la diferencia en comparación a días anteriores, por lo que ni un comerciante se vio perjudicado económicamente.

“Ayer y hoy día el público ha venido normal, siempre viene. Lo único que nos falta en la seguridad. Solo nos falta orden y seguridad, la vacuna y el protocolo se están dando, pero no estamos seguro ante los robos y el comercio ambulatorio”, señaló.

“Quizá los comerciantes puedan tener un impacto económico negativo por el aumento del comercio ambulatorio. No estamos en contra de que vendan, pero necesitamos orden. Le pedimos apoyo a las autoridades, los ambulantes deben ir a los espacios vacíos del distrito. El desorden crea delincuencia”, aseveró.

