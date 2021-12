Tres recomendaciones para evitar que ciberdelincuentes roben tus cuentas de streaming

Más del 80% de latinoamericanos paga por servicios como Netflix, HBO Max y Amazon Prime. Foto: Agencia Andina.

Temporada de robos cibernéticos y también en el consumo de contenido en plataformas streaming que ha batido récords: más del 80% de latinoamericanos paga por servicios como Netflix, HBO Max y Amazon Prime. Por otro lado, el 54% tiene una suscripción a plataformas como Spotify, YouTube Music o SoundCloud, de acuerdo a una encuesta de la empresa de ciberseguridad Kaspersky. Esto responde a la popularidad de estos servicios de entretenimiento, que las ha convertido en el punto de mira para los delincuentes cibernéticos.

A pesar de que el 45% de peruanos no cree que podría ser víctima de cibercrimen, según revela un estudio de Kaspersky, lo cierto es que los usuarios de plataformas streaming podrían encontrarse en un estado de vulnerabilidad porque las suscripciones a estos servicios implican el registro de datos financieros, como el número y clave de una tarjeta de crédito.

Aprovechando que la información financiera se almacena en las aplicaciones de los teléfonos de los usuarios, los ciberdelincuentes realizan campañas masivas de estafa en estas plataformas. Una de las tácticas más comunes es el uso de páginas falsas que aparentan ser sitios oficiales. De este modo, pueden robar datos de las tarjetas de crédito o instalar softwares maliciosos en los dispositivos, a fin de interceptar los datos bancarios de las víctimas.

Los cibercriminales también aprovechan el lanzamiento de series o películas populares para ejecutar campañas de estafa. Mientras más atención atraiga un sitio, mayor será el número de víctimas. Así lo demostró un informe de Kaspersky que analizó 31 series populares y confirmó que, en 2019, Game of Thrones fue la serie más usada como gancho por los ciberdelincuentes.

De acuerdo al último informe realizado este año por la empresa de ciberseguridad, las series más utilizadas en ciberestafas son The Mandalorian y Heat Heist. El estudio también identificó ciberestafas camufladas como cintas nominadas al Globo de Oro, a los Premios Oscar y recientemente, lanzamientos de películas como Black Widow y No Time to Die.

Por ello, si deseas entretenerte de forma segura en la plataformas de streaming, sigue las siguientes recomendaciones que expertos en ciberseguridad brindan para protegerse de las tácticas más comunes:

1. Cuidado con el robo de tu cuenta

Los ciberdelincuentes no solo buscan robar información financiera en las plataformas de streaming, también roban las credenciales de las cuentas para venderlas. Para evitar esta situación, revisa las opciones de privacidad y seguridad de todas tus aplicaciones. Por otro lado, recuerda crear contraseñas complejas.

2. Cuidado con las películas de estreno

Durante los periodos de lanzamiento de series, películas o videojuegos, los expertos recomiendan verificar bien los enlaces de los sitios desconocidos que ofrecen el acceso a estos contenidos, ya que esta es una de las tácticas más comunes de fraude para robar los datos de las tarjetas de crédito.

3. No consumas piratería

El mayor riesgo de estafas en línea proviene del consumo de contenido pirateado. Un 49% de peruanos admite haber desactivado su opción de seguridad en su celular una o más veces para seguir descargando aplicaciones piratas. Con el reciente estreno de la nueva película de Spiderman, la tentación podría poner en riesgo tu equipo. “Mientras no cambie esta cultura del uso de software no autorizado seguiremos facilitando el trabajo del ciberdelincuente en línea”, concluye Fabiano Tricarico, director de Consumo para América Latina en Kaspersky.

Se acerca el fin del año 2021 y darle la bienvenida al 2022, en donde los delincuentes cibernéticos continúan aprovechando el impacto de la pandemia generada por el Covid-19 con el objetivo de atacar a los usuarios y también a las empresas.

De acuerdo con el informe Predicciones Globales de Ciberseguridad 2022 —elaborado por Check Point Software Technologies— para el año entrante los cibercriminales encontrarán nuevas oportunidades de ataque con las deepfakes, las criptodivisas, los wallets, entre otros.

(Con información de Agencia Andina)

SEGUIR LEYENDO