Polémica tecnología de reconocimiento facial estaría a punto de recibir una patente

Muchas de las innovaciones tecnológicas buscan acercarnos a un mundo más seguro y conectado; sin embargo, no todas son bien recibidas y algunas hasta acerca la ciencia ficción a la realidad, pues muchas personas recordarán la serie ‘Person of Interest’ que debutó en 2011, la cual se centraba en un sistema de vigilancia masivo con reconocimiento facial nunca antes visto, pues bien, esta idea se aleja cada vez más de la ficción y se empieza a materializar.

El medio internacional ‘Político’ informó que la tecnología Clearview AI está a punto de obtener un reconocimiento oficial, pues en una entrevista con Hoan Ton-That, fundador de esta compañía, aseguró que la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos les ha entregado un “aviso de concesión”, es decir, una aprobación preliminar para su patente, pues solo tendrán que pagar los gastos administrativos para obtenerla.

Clearview es una tecnología que presenta un sistema que escaneará los rostros a través de datos públicos de Internet para encontrar personas que se encuentren en listas gubernamentales y filmaciones de cámaras de vigilancia , en la misma entrevista, Ton-That aseguró que esta sería la “primera patente de reconocimiento facial que involucra datos de Internet a gran escala”. Esta tecnología se venderá a clientes gubernamentales (agencias de seguridad, fuerzas del orden, etc.) con el fin de acelerar las investigaciones y búsquedas.

Una patente envuelta en polémica

Esta tecnología no ha pasado desapercibida, pues de hecho son muchas las organizaciones que expresan su preocupación ante los posibles riesgos que esta herramienta pueda generar y los que ya ha generado a nivel mundial.

En primer lugar, una carta dirigida al Departamento de Seguridad Nacional donde más de 70 grupos dentro de los que se cuenta la ‘Electronic Frontier Foundation’, ‘OpenMedia’ y otras organizaciones que argumentaron que el “el uso de Clearview AI por parte de las autoridades federales de inmigración no ha ha sido objeto de suficiente supervisión o transparencia “.

Dentro de la misiva las compañías se refieren especificamente a un informe del medio internacional ‘BuzzFeed News’ que investigó y encontró que empleados de 1.803 organismo gubernamentales han utilizado este software sin el conocimiento de sus superiores, pues la empresa creado de esta herramienta ha entregado licencias gratuitas, “La continua violación de Clearview AI de los derechos civiles y los derechos de privacidad proporcionan una amplia razón para descontinuar su uso”, explican las organizaciones en la misiva, quienes le solicitan a la administración del presidente Biden abstenerse de proporcionar nuevos contratos a Clearview AI.

Por otro lado, también hace un par de días la Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido multó provisionalmente a esta empresa con un pago de 17 millones de libras por supuestamente violar las leyes de protección de datos de dicho país, pues según el organismo de control, la empresa no informó a sus ciudadanos que se estaban recolectando sus fotos, decisión que espera ser impugnada por Clearview. Además de lo anterior, el año pasado el Reino Unido y Australia abrieron una investigación en conjunto debido a la preocupación que existe por la práctica de Clearview de extraer datos y recopilar fotos de redes sociales como Youtube, Facebook y Twitter.

Ton-That sostuvo en la entrevista que Clearview no tiene intenciones de vender su herramienta a clientes externos a los gubernamentales y que era “importante tener sistemas imparciales”, no obstante, la patente deja abierta la posibilidad de venta con fines no gubernamentales.

