WhatsApp: el mensaje de los ciberdelincuentes que no debes abrir

Cuidado con los ciberataques en WhatsApp que contiene virus. Foto: difusión.

Estos ciberdelincuentes se encargan de hackear y estafar a los usuarios por medio de mensajes que incitan a realizar ciertos pasos o invitan a abrir un enlace.

En ese sentido, la Oficina de Seguridad del Internauta Internacional ha comunicado que está circulando una campaña de correos electrónicos que suplanta la identidad de WhatsApp con el fin de extraer la copia de seguridad de las conversaciones en la app y el historial de llamadas del usuario.

De acuerdo al anuncio, el mensaje incluye un enlace que descarga un virus troyano en el dispositivo y está representado como una invitación a actualizar tu copia de seguridad de las conversaciones de WhatsApp.

No obstante, lo positivo del hecho es que la oficina asegura que si el usuario ha recibido el email, pero no ha ejecutado el archivo que se descarga en el enlace falso, lo más probable es que el celular no se infecte, al menos por ese medio. “Lo único que debes hacer es eliminar el archivo que encontrarás en la carpeta de descargas. También deberás enviar a la papelera el correo que has recibido”, apunta.

“Si has descargado y ejecutado el archivo malicioso, es posible que tu dispositivo se haya infectado. Para proteger tu dispositivo, debes escanearlo con un antivirus actualizado o seguir los pasos que encontrarás en la sección desinfección de dispositivos”, señala.

La entidad avisa en su web cuáles son los métodos de delincuencia cibernética y qué soluciones tienes a tu disposición. Foto: Oficina de Seguridad del Internauta.

En tanto, el organismo recomienda que no debemos abrir ningún tipo de enlace enviado por chat, ya que la red social suele comunicar sobre sus actualizaciones ni bien se abre la aplicación y no por medio de un chat.

“Para comprobar la veracidad, puedes ponerte en contacto con la empresa o el servicio que supuestamente te ha enviado el correo, siempre a través de sus canales oficiales de atención al cliente”, explica la institución.

LOS STICKERS DE WHATSAPP

Para crear y compartir stickers de Whatsapp en la versión web, basta con tener un chat abierto y hacer click en el ícono de adjuntar (con forma de clip), tal como si fuéramos a subir un video o una foto en la plataforma, allí aparecerá un nuevo botón de color azul intenso (en nuestro caso, es el cuarto ícono de arriba hacia abajo), al hacer click en este, la aplicación nos pedirá adjuntar una imagen.

Al subirla se abrirá un pequeño editor donde podrá ajustar el tamaño y la rotación, además de contar con un par de herramientas que permitirán recortar el marco, agregar texto, emojis e inclusive sumarle otros stickers a nuestra creación, a estos también les podrá cambiar el tamaño y la ubicación; finalmente, estará la opción de enviar.

Whatsapp

Cabe resaltar que una vez enviado el sticker, este quedará guardado y podrá ser enviado a otros contactos. A partir de ese momento ya lo tendrá disponible en el teléfono móvil en la pestaña de ‘stickers recientes’. Por último, las creaciones también podrán ser guardadas por otros usuarios.

Hasta el momento, la función solo permite adjuntar archivos JPG y PNG, por lo cual no hay stickers en movimiento, si intenta adjuntar un sticker que previamente estuviese en movimiento este se quedará estático, también es importante aclarar que este creador de stickers solo está disponible para Whatsapp Web, aunque ya se había anunciado esta función para la versión de escritorio, todo parece indicar que los usuarios deberán esperar un poco más para disfrutarla.

