Gabriel Achilier afirmó que no jugará en Alianza Lima la próxima temporada

Gabriel Achilier estuvo la temporada pasada en Orense Sporting Club

Una de las dudas de Alianza Lima en el momento de armar su plantilla para la próxima temporada era si se contaría con Gabriel Achilier, quien fue cedido a inicios de año. El defensor extranjero acaba de confirmar que no vestirá la camiseta ‘blanquiazul’ en el 2022 y que está en conversaciones con los directivos íntimos para hallar una solución a su contrato.

“Se está conversando. Estamos hablando para negociarlo, ya que al parecer no entro en los planes del club, del equipo, y eso nos pone muy tristes, teníamos mucha ilusión y ganas de ir, pero por situaciones que se dan en el fútbol, de momento no entraría en los planes. Me tocaría analizar una opción o las que se están dando hasta ahora”, sostuvo el ecuatoriano en exclusiva para El Comercio.

Al momento de estampar su firma por el elenco peruano, el central no se encontraba en un buen momento. Venía de estar sin actividad por mucho tiempo, su último club había sido el Monarcas Morelia. Por eso, mostró su agradecimiento hacia el ‘equipo del pueblo’. “Agradecido porque la gente de Alianza me dio la oportunidad de creer en mí, pese a que no pude llegar al club. Apostó en mí en un momento donde lo necesitaba”.

Gabriel Achilier llegó a Lima en diciembre del 2020.

El representante de Ecuador no entiende los factores, por el cual el comando técnico y directiva del actual campeón de la Liga 1 tomó la decisión de no considerarlo. “Pese a tener contrato, las chances ya no están. Por parte administrativa o de la dirigencia, no sé cuál sea la excusa o el argumento que ellos manejen. Yo me siento en óptimas condiciones, físicamente mejor que nunca, y con mucha hambre e ilusión, pero por algo se dan las cosas”, manifestó.

¿Cómo le fue en Orense Sporting Club? ‘Gabo’ se consolidó en el equipo de su país. Disputó un total de 25 encuentros y para ser central hizo cuatro goles. ‘El Vendaval Verde’ estuvo peleando el descenso y logró salvarse, ubicándose en la decimotercera casilla con 31 puntos. Los clubes que no mantuvieron la categoría fueron Manta y Olmedo.

La determinación de Carlos Bustos y compañía no pasaría por rendimiento, sino que por el cupo de extranjero. El entrenador argentino estaría pensando en reforzarse en otras zonas del campo con jugadores internacionales, sobre todo en ataque. Como se sabe solo puede contar con cinco inscritos y cuatro en cancha.

Por el momento, ya tiene dos plazas ocupadas con Hernán Barcos y Edgar Benítez. El central Pablo Míguez no entraría en esa lista porque su nacionalidad peruana está en trámite. Además, el cuadro victoriano ya estaría cerca de cerrar un acuerdo con los defensores nacionales: Christian Ramos (procedente de UCV) y Arón Sánchez (procedente de Academia Cantolao). Según la información que compartió el periodista Mauricio Loret de Mola mediante su cuenta de Twitter.

Foto: Twitter

SU LLEGADA A ALIANZA

“Vivíamos en una incertidumbre por la situación que vivía el club. Cuando llego a Lima me tocó estar quince días con mi familia encerrado en un hotel, una situación extraña. Yo quería empezar a moverme, pero el club no podía brindarme las facilidades que quería. Tuve que estar quince días en el hotel esperando una respuesta por parte de ellos (Alianza), en fin, si hoy le queda algo claro a la gente es que siempre tuve el deseo, las ganas y la ilusión de todavía ir”, contó Achilier.

