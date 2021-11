Pablo Míguez: “Ya vino Farfán, ahora sería un placer jugar con Paolo Guerrero. Ojalá se dé”

Pablo Míguez espera que Paolo Guerrero pueda llegar pronto a Alianza Lima.

En el entorno de Alianza Lima se vive un ambiente positivo a raíz del último título obtenido de la Liga 1 ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional. Sin embargo, de cara a la próxima temporada, Pablo Míguez espera que el club pueda tener un mejor rendimiento e incluso ha dado la ‘venia’ para la llegada de Paolo Guerrero.

“Para nosotros sería un placer jugar con Paolo Guerrero, ya vino Farfán y ojalá se pueda dar lo de él . Sería un placer tenerlo como compañero, ojalá se pueda dar”, declaró el volante en una entrevista concedida al programa deportivo ‘Fútbol como Cancha’ de RPP.

Y es que el ‘Depredador’ se encuentra en fase de recuperación de su lesión en la rodilla, por lo que se espera que esté en óptimas condiciones en los primeros meses del 2022. Actualmente está sin equipo y será objeto de deseo de varios clubes del extranjero. No obstante, la opción de Alianza siempre está latente a pesar de que hace una semana indicó que por ahora no era el momento de volver al club. “Soy hincha de Alianza, pero por ahora no está en mis planes volver”, señaló el delantero cuando fue consultado en su salida de la Videna por su rehabilitación.

Sin embargo, pareciera que las cosas cambiaron con el título de Alianza Lima, ya que el mismo medio lo entrevistó e indicó lo siguiente que estaría abierto a ponerse la ‘blanquiazul’. “ Claro que me gustaría jugar por Alianza Lima. No descarto nada , en este momento, pero estoy enfocado en mi recuperación. Tengo que seguir trabajando para volver a las canchas y no tener problemas para continuar jugando en alto nivel”, declaró.

No hay dudas de que la opción de juntar a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero en Alianza Lima sería todo un sueño para sus hinchas. Uno ya está en Matute, mientras que el otro espera estar al 100%. Puede que pase en un futuro no muy lejano.

IMPORTANCIA DE MÍGUEZ

Pablo Míguez regresó este 2021 a Alianza Lima tras culminar su contrato con Melgar de Arequipa. De hecho, desde un inicio pensó que iba a disputar la Liga 2 y la preparación fue en base a ello, aunque todo cambió repentinamente. “A partir de la acción del TAS se cambió el chip para afrontar la Fase 1. Era paso a paso, porque no habíamos tenido la misma preparación que otros equipos. El mismo club te exige a pelear lo máximo”, indicó a RPP.

En cuanto a su posición en el campo, es volante de marca habitual, aunque este año Carlos Bustos lo ubicó en el centro de la defensa y ha cumplido con creces. De hecho, en la final anuló a Marcos Riquelme, atacante de Cristal. “Por naturaleza siempre me gustó jugar de volante. Igual me viene gustando estar de central y creo que este año me fue muy bien , pero dependerá siempre del entrenador”, se pronunció.

Con contrato vigente hasta finales del 2022, el jugador ‘charrúa’ espera poder retirarse en el conjunto ‘aliancista’. Sobre todo ahora que está a poco tiempo de obtener la nacionalidad peruana. “Tengo un contrato con Alianza Lima de un año más, la idea es quedarme. Uno tiene que esforzarse día a día porque el rendimiento es de lo que depende todo. Quién sabe si pudiera retirarme acá , vamos paso a paso. Esta primera semana de diciembre ya estaremos nacionalizados si Dios quiere. Fue iniciativa mía y sé que ayuda mucho al club porque libera un cupo más”, finalizó.

Pablo Míguez con el trofeo de la Liga 1 que consiguió con Alianza Lima. | Foto: Alianza Lima

CAMBIO RADICAL

A diferencia de otros años, el uruguayo ha mantenido una calma muy rara en él, dada su vehemencia en cada acción de los partidos . Sin embargo, desde que llegó a Alianza este año, asumió su rol de experimentado y se comportó a la altura. Prueba de ello, es que en la controversia generada a pocos minutos del final del partido ante Cristal, en lugar de buscar una disputa, fue a separar y calmar a sus compañeros.

