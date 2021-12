Alfonso Barco y el vínculo de su familia con Universitario: “Vengo a trabajar en lo mío y hablar en la cancha”

Alfonso Barco, fichaje de Universitario, jugó 24 partidos este 2021 con la Universidad San Martín. | Foto: Universitario

Alfonso Barco es uno de los fichajes que realizó Universitario de Deportes para el 2022. Sin embargo, su apellido no es nada extraño para el club ni para el fútbol peruano en general, pues su padre es Álvaro Barco es un exjugador ‘crema’, y su tío es José ‘Chemo’ Del Solar, otro histórico de esa institución. En ese sentido, es consciente del vínculo de su familia con la institución, pero quiere forjar su propio camino

“ Yo soy ‘Fonchi’ . Con mis tíos y con mi ‘viejo’, nada. Yo vengo a la ‘U’ a trabajar en lo mío y me gustaria hablar dentro de la cancha. Sé que mi familia tiene un respaldo en el club, pero me gustaría hacer lo mío”, declaró el exjugador de la Universidad San Martín en una entrevista concedida al programa deportivo ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP.

De hecho, el primer partido que disputará el elenco ‘merengue’ esta temporada será ante la Universidad César Vallejo, dirigida por su tío ‘Chemo’, en el Estadio Monumental. Por ello, se siente motivado para tener un buen arranque de año. “(Estoy) entusiasmado, más aún porque ya me enteré de que nos toca contra el tío (‘Chemo’ Del Solar). Mucho más entusiasmado de poder arrancar de la mejor forma y entusiasmado con el grupo que estamos armando”, expresó.

Y es que Alfonso ya realizó sus primeras prácticas con Universitario. Evidentemente, el hecho de estar en un equipo grande del Perú obliga a pensar en grande y tiene claro que el objetivo es campeonar en la Liga 1. “Nosotros ya hemos hablado y nos hemos propuesto lo que la hinchada y el club exige, que es campeonar . Confiamos mucho en los jugadores que hay. En la ‘U’ todos los años es el mismo objetivo, pero consideramos que ya a la ‘U’ le toca y vamos a trabajar por eso”, comentó el futbolista, quien además es hijo de la periodista deportiva Alexandra Del Solar, hermana de ‘Chemo’.

SORPRENDIDO EN LOS ENTRENAMIENTOS

Además, confesó lo que más le sorprendió de sus primeros entrenamientos con jugadores de mayor jerarquía que en el cuadro ‘santo’. “Me sorprendieron los delanteros. La velocidad con la que se ataca en la ‘U’ es diferente a la que jugamos en la San Martín. Entonces, es un disfrute jugar con delanteros así, porque les entregas una pelota y resuelven casi siempre de la mejor manera. Eso hace que todo sea mucho más fácil en el fútbol”, dijo.

Alfonso Barco y Alex Valera en un entrenamiento de Universitario. | Foto: Universitario

COMPETENCIA POR EL PUESTO

Barco sabe que en todo equipo hay competencia, más aún si es de la talla de Universitario. En su puesto hay una gran cantidad de jugadores como Rafael Guarderas, Ángel Cayetano, entre otros, que Gregorio Pérez tendrá que ver cuáles se adaptan mejor en su once inicial. No obstante, no rehúye a este reto y en cambio, lo motiva para crecer como futbolista. “ Uno, cuando llega a un plantel de esta magnitud, debe tener competencia. Eso me motiva mucho más para seguir mejorando. Recién tengo 20 años y es mi primer año como mediocentro. A lo mejor puedo rendir en otra posición. De repente un poquito más adelante”, afirmó.

REFERENTE EN EL FÚTBOL

El joven jugador es de perfil zurdo y se desenvuelve principalmente como mediocentro. Justamente, su juego hace acordar un poco a su tío ‘Chemo’ Del Solar. No obstante, su referente ha sido el argentino Fernando Redondo, quien jugó por el Real Madrid y la selección de Argentina. Además de haber compartido con el mismo Del Solar en el Tenerife de España. “A mí de chico siempre me ha gustado Fernando Redondo, quien fue compañero de Chemo. El juego de él se asimila mucho al de ‘Chemo’. Es zurdo, elegante para jugar , a los dos los he seguido mucho desde chico por medio de videos”, confesó Barco para ‘El Comercio’.

