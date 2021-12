Vale de pavo San Fernando: opciones de canje, horario y direcciones de las paviferias

La carne de pavo es considerada un de las carnes más sanas, se caracteriza por tener poca grasa y bajo nivel de colesterol, siendo un alimento ideal para mantener un buen estado físico y nutricional.

Canjea de la manera más rápida y segura tu vale de pavo San Fernando. Con la llegada de las celebraciones por Navidad, muchas empresas en Perú deciden entregar un reconocimiento a sus trabajadores durante el mes de diciembre. Ya sea de manera física o digital, puedes acercarte a sus paviferias, distribuidas en todo el país, para poder hacer el recojo y disfrutar de tu cena navideña.

Si es la primera vez que vas a recoger tu pavo, en las siguientes líneas encontrarás una guía para que puedas canjear tu vale San Fernando, ya sea por delivery o de manera presencial en cualquiera de las paviferias y establecimientos afiliados durante todo el mes de diciembre.

¿Sabías qué...? Una porción de pavo diaria aporta el 36% de la cantidad de vitamina B3, desempeñando un papel importante en el procesamiento de las grasas del cuerpo.

SAN FERNANDO - OPCIONES DE CANJE

Si recibiste el vale de pavo para recogerlo en el mes de diciembre, debes saber que hay dos formas de hacer el retiro, una disponible a nivel nacional y otra solo para Lima. A continuación, te brindamos todos los detalles.

Opción 1: Canjea tu vale presencialmente (Disponible a nivel nacional)

Recoge tu pavo en los lugares de canje cerca de ti, en ferias y tiendas, solo presentando tu vale digital o físico.

Haz clic aquí para ver todos los puntos de canje en Perú. Revisa bien cuál queda cerca a tu hogar y cuáles son las paviferias que tienen disponibles pavo y/o cerdo.

Opción 2: Canjea tu vale vía Delivery (Solo válido para Lima)

Tienda online para vale físico: clic aquí para canjear tu vale y encuentra otros productos y descuentos exclusivos en la tienda virtual.

App móvil para vale digital y físico: recibe tu pavo sin salir de casa y vive la experiencia San Fernando App, disponible en Google Play y App Store.

Si presentas algún tipo de problema para canjear tu vale de pavo, puedes ingresar a la página web y seleccionar la opción de “chat de consultas” para que un asesor te pueda brindar el apoyo que necesitas. Ese botón lo encontrarás en la parte derecha inferior de tu pantalla.

SAN FERNANDO - PAVIFERIAS

En la misma página web de San Fernando encontrarás los horarios y direcciones para acercarte a canjear tu vale. Las paviferias son los establecimientos afiliados y oficiales. En Lima, estos son los establecimientos más concurridos:

Lima - Paviferia: Av. Venezuela N° S/N, Puerta N° 1 Alt. Cuadra 34 (Costado de la Huaca). Horario de atención: Del 21 al 24 y del 29 al 30 de Diciembre de 8:00 a.m. - 7:00 p.m. (Excepto el 24 de Diciembre: de 8:00 a.m. - 1:00 p.m.). Restricciones: Se atiende vale físico por pavo y vale digital por pavo. No se atiende vale por cerdo. Disponibilidad sujeta a stock.

Surquillo - Paviferia: Pasaje San Lorenzo N° 1209. Horario de atención: del 21 al 24 y del 29 al 30 de Diciembre de 8:00 a.m. - 7:00 p.m. (Excepto el 24 de Diciembre: de 8:00 a.m. - 1:00 p.m.). Restricciones: Se atiende vale físico por pavo y vale digital por pavo. No se atiende vale por cerdo. Disponibilidad sujeta a stock.

DELIVERY SAN FERNANDO

Otra de las opciones que tienes si es que no has recibido un vale de pavo, es poder hacer tu comprar online por Internet y así evitar ir a los supermercados o tiendas de distribución, ya que el producto lo recibirás en la puerta de tu casa.

Esta opción está solo disponible en Lima y tienen promociones en todo tipo de carnes y embutidos. Aceptan tarjetas de crédito y débito para realizar la compra.

