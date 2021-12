¿Cómo vestir tu mesa en Navidad? Conoce los mejores tips de decoración

La Navidad es una de las festividades más importantes del cristianismo, junto con la Pascua de resurrección y Pentecostés.

Que la celebración de esa Navidad sea inolvidable. Muchos hogares en el Perú ya iniciaron la cuenta regresiva para la Nochebuena y las festividades por el 25 de diciembre. Estas serán fechas en las que familias se reunirán para la popular cena navideña, pero sin olvidarse de respetar las reglas que ha puesto el Gobierno con el fin de evitar el aumento de contagios por COVID-19.

Sin recurrir a encuentros con un gran número de invitados, puedes realizar un compartir con los miembros de tu familia que viven bajo tu mismo techo. Si vives al máximo estas fechas, debes iniciar con las decoraciones, que van mucho más allá de colocar el árbol y centro de mesa.

Uno de los espacios que le debemos de dedicar algunos minutos de nuestro tiempo es al comedor, zona en la que se encuentra nuestra mesa y donde nos reuniremos con familiares para celebrar juntos las primeras horas de la Navidad.

Areli Vilchez, decoradora de Panorama Hogar, precisa que “las telas especiales para vestir una mesa son: organza, lino y satinado”. Puedes elegir un estilo especial para que reúnas todos los elementos y mantengan una misma línea de decoración.

Para la especialista, la mesa de comedor debe ser el centro de atención en la Nochebuena, pero esto no significa que deba recargarse. “Lo esencial, es llevar un orden y no sobrecargarla. Una buena opción sería: colocar un mantel de organza con detalles calados , lo cual ya no llevaría un camino de mesa porque el mantel tiene sus propias aplicaciones; y así, junto a la decoración del centro de mesa, copas, platos de sitio y menaje, harán una buena complicidad para lucir de manera correcta y elegante tu mesa”, recomendó.

La Navidad es una de las festividades más importantes del cristianismo, junto con la Pascua de resurrección y Pentecostés.

TIPS PARA DECORAR TU MESA EN NAVIDAD

1. Una combinación básica para la mesa sería: un camino y/o vestidor en forma de rombo, individuales del mismo juego y las servilletas, ya que son parte de la implementación para nuestra decoración. Ojo, todo debe ser hacer juego.

2. La textura es muy importante. Si tenemos una mesa de vidrio, sería recomendable usar lino, ya que es un material más pesado, con caída. También puede ser un mantel de organza, ya que aunque es ligero se adapta muy bien con la decoración. De igual manera, las servilletas deben llevar sus respectivos anillos.

3. Si la mesa es de madera pueden optar por el organza y tela satinada.

4. Los colores más elegantes para la Nochebuena serían rojo y verde, también porque es tradicional. Sin embargo, otra opción es el color beige con aplicaciones doradas, que dará realce a la mesa.

5. Otra opción es el uso de manteles con muchos bordados. Pero, ¡cuidado! porque esto se verá bien solo si la decoración en general es suave en casa.

Debido a la pandemia por la COVID-19 esta Navidad y Año Nuevo quedarán prohibidas las fiestas y eventos sociales de todo tipo. Tampoco se realizarán reuniones o fiestas familiares, según el Decreto Supremo Nº 179-2021-PCM publicado en el diario El Peruano.

El sábado 25 de diciembre de 2021 y el sábado 1 de enero de 2022 será contra la ley organizar cualquier tipo de evento a nivel nacional, además, se recalca que el toque de queda será de 1 de la mañana hasta las 4 de la mañana.

De no cumplir con la norma, deberán asumir las sanciones, que pueden ir desde los S/ 88.00. En cuanto al toque de queda, permanecer afuera del domicilio durante la inmovilización social obligatoria equivale a S/ 440.00 de multa.

En caso circules con tu vehículo en medio del toque de queda, la Policía Nacional retendrá tu tarjeta de propiedad y licencia de conducir y te impondrá una sanción económica de S/ 6,450.

