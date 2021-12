Walter Ayala negó categóricamente que haya coaccionado en proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas

Walter Ayala sigue como ministro de Defensa

El ex ministro de Defensa, Walter Ayala, se defendió de acusaciones y aseguró que en ó que en ningún momento ha ejercido presiones o ha intentado coaccionar en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armas.

Asimismo, aseguró que él, solo buscó obtener información sobre quiénes habían conseguido determinadas plazas.

“Quiero negar categóricamente que yo haya coaccionado para ascender a algún personal militar, los chats son los del edecán con el señor [José] Vizcarra, en esos chats no se aprecia la palabra “asciéndelo”, lo mismo se corrobora de las declaraciones del edecán. Yo ordené que fuera el edecán el que consulte si había ascendido o no, pero nunca he coaccionado ascenso alguno”, expresó en conversación con RPP.