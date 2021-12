Procuraduría calificó de insatisfactoria respuesta del Despacho Presidencial sobre reuniones en Breña

Daniel Soria Luján, procurador general del Estado, envió un nuevo oficio a Carlos Ernesto Jaico, secretario general del Despacho Presidencial, en el que se solicita la lista de los asistentes a las reuniones llevadas a cabo en el domicilio ubicado en Breña, el mismo que frecuenta el presidente Pedro Castillo.

Este pedido se realiza luego de la Subsecretaría General del Despacho presidencia, a través del oficio Nº 011594 con fecha 6 de diciembre del 2021, señalara que la Casa Militar no cuenta con registro de personas que realizan visitas al mandatario fuera de la sede de Palacio de Gobierno. El procurador calificó esta respuesta como insatisfactorio, por ello la reiteración de la solicitud.

En la comunicación enviada hoy, el procurador general del Estado resalta que en el literal d) del artículo 9° del Reglamento de la Ley N° 28024, se menciona que “tal como lo dispone el numeral 16.3 del artículo 16 de la Ley, los funcionarios con capacidad de decisión pública están prohibidos de atender actos de gestión de intereses fuera de la sede institucional”.

El procurador general resalta que, excepcionalmente, los actos de gestión pueden realizarse fuera de la sede institucional siempre que sean programados y debidamente motivados con anterioridad, en cuyo caso se deja constancia del hecho registrando la información en el Registro de Agenda Oficiales.

El comunicado de la Procuraduría recuerda además que hace pocos días la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, indicó a Canal N que ya se había enviado la relación de personas que ingresaron a la casa de Breña. En aquella presentación, Vásquez señaló que estas aún no son públicas, porque son parte de una investigación y se tiene que esperar que la Procuraduría lo autorice, pero que pronto podría darse a conocer a la opinión pública, ya que el presidente Castillo no se opondría. “Yo no creo que se vaya a oponer que se haga pública”, dijo durante la entrevista.

Cabe señalar que días atrás la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República aprobó por mayoría solicitar al pleno facultades de comisión investigadora para el caso de las reuniones del presidente Pedro Castillo en el controvertido domicilio en Breña, así como los US$ 20000 encontrados en el despacho del exsecretario presidencial Bruno Pacheco. La votación se cerró con ocho votos a favor, seis en contra y un abstención.

Se sabe que al menos 10 funcionarios, políticos y personas vinculadas a empresas acudieron a la casa en Breña entre octubre y noviembre pasado. Entre ellas se encuentra la empresaria Karelim López Arredondo, asesora de Termirex S.A.C., una de las empresas del consorcio Puente Tarata III, el cual ganó una millonaria adjudicación en octubre.

Las reuniones secretas de Castillo en Breña fueron reveladas por “Cuarto poder” el pasado 28 de noviembre. En las imágenes que difundió ese programa periodístico se vio ingresar al inmueble a empresarios, funcionarios, congresistas y al ministro de Defensa, Juan Carrasco Millones, sin que haya un registro oficial de ingresos y salidas.

Este último se presentó ante la Comisión de Defensa del Congreso de la República y señaló que si bien acudió a la casa de Breña, no llegó a reunirse con el presidente Pedro Castillo el pasado 19 de noviembre, a pocos días de asumir el cargo. “Yo fui al pasaje Sarratea el pasado 19 de noviembre. Tenía poco más de 24 horas de haber juramentado como ministro de Defensa y quería conversar con el presidente”, reconoció al responder una de las preguntas de los miembros de la comisión.

Reveló que llegó al lugar a las 10:08 p.m. y se retiró a las 11:20 p.m. Sin embargo, no pudo reunirse con el presidente, ya que este nunca llegó, como también se muestra en el reportaje emitido hace unas semanas por el programa Cuarto Poder. “No me reuní con nadie. Estuve solo todo el tiempo esperando que se diera el encuentro”, dijo. Agregó que él llegó al lugar con su escolta oficial, por lo que no se puede considerar la reunión como clandestina.

