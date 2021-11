Perú.- Abren investigaciones al presidente de Perú sobre reuniones con empresarios fuera del Palacio de Gobierno

Castillo asegura que los encuentros en Breña son de "carácter personal" y rechaza que se le vincule a actos de corrupción



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



La Contraloría y la Procuraduría General de Perú han abierto investigaciones la presidente peruano, Pedro Castillo, sobre las presuntas reuniones que ha mantenido fuera del Palacio de Gobierno con empresarios y funcionarios, y su vinculación con adjudicaciones realizadas por el Gobierno a una empresa relacionada con supuestas gestiones de intereses.



Las indagaciones surgen a raíz de un reportaje del programa de televisión 'Cuarto Poder', que evidenciaba que Castillo mantenía reuniones en su casa en el distrito limeño de Breña, unas citas que no cuentan con un registro oficial y que han sido criticadas al considerar que no cumplen con la transparencia requerida al presidente.



Entre los invitados, se encuentran el empresario Carlos Ponce; el gerente de la empresa Mazavig S.A.C., Marco Antonio Villaverde --acusado de blanqueo de capitales, por lo que tiene una investigación fiscal abierta--, o la gerente de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Jacqueline Perales.



A la casa de Breña también asistió la empresaria Karelim López Arredondo, quien también habría visitado la vivienda para reunirse con Castillo y el exsecretario general Presidencial Bruno Pacheco poco antes de que una de las empresas que asesora se hiciese con la adjudicación de un contrato de Provías Descentralizado, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, informa el medio peruano 'El Comercio'.



Al respecto, la Contraloría General ha emitido un comunicado en el que ha anunciado que ha iniciado las investigaciones para verificar las contrataciones o adjudicaciones realizadas por el mencionado área a una empresa "vinculada a supuestas gestiones de intereses". En este sentido, ha recalcado que las indagaciones no tienen perjuicio de las acciones que correspondan, en el ámbito de su competencia, a la Fiscalía.



Asimismo, ha alertado sobre el "deber de transparencia de la función pública" y ha reiterado que el marco normativo peruano se establece que "toda autoridad, funcionario y servidor público debe registrar y publicar detalles de sus reuniones y gestiones cuando se sostengan en el ejercicio de su función".



"El incumplimiento de estas obligaciones afecta a la integridad, credibilidad, institucionalidad y es pasible de responsabilidades por los órganos sancionadores competentes", ha apuntado también la Contraloría.



Por último, ha recomendado al Gobierno y otras entidades públicas llevar a cabo "medidas correctivas" en relación al incumplimiento del registros de visitas que podrían significar alguna gestión de intereses, razón por la que ha solicitado a la Presidencia información sobre las citas cuestionadas.



Por su parte, el procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, ha enviado una petición de información al secretario general del despacho Presidencial, Carlos Ernesto Jaico Carranza, acerca de las reuniones que Castillo, y otros altos funcionarios, habrían sostenido con empresarios en la casa de Breña.



CASTILLO SE DEFIENDE



El mandatario peruano ha salido este lunes al paso de las acusaciones y cuestionamientos en su contra, defendiendo que las reuniones "oficiales" se llevan a cabo "únicamente" en el Palacio de Gobierno.



"En mi domicilio solo he recibido visitas de carácter personal. Por tanto, rechazo enérgicamente haber tenido algún tipo de participación en actos irregulares que hayan favorecido algún interés particular", ha asegurado Castillo en un mensaje a la nación, informa el diario peruano 'La República'.



En este sentido, ha saludo a los órganos que han informado sobre indagaciones sobre el tema y les ha animado a que efectúen proceso de forma "rápida y profunda".



"Una minoría de partidos políticos y grupos económicos no aceptaron el resultado electoral", ha lamentado el presidente, para lamentar que por ello tratan de asociar a su Gobierno "con actos de corrupción".



De este modo, ha aseverado que se deslinda de cualquier acto de este tipo. "Por eso, toda persona que traiciona mi confianza y se aprovecha del cargo debe ser investigada y sancionada ejemplarmente por la justicia", ha sentenciado.