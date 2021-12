¡Atención! Fumar cigarrillos electrónicos aumenta el riesgo de impotencia sexual

Si fumas cigarros electrónicos a diario podrías sufrir de impotencia sexual, según estudio. (Foto:Captura ST3)

Una investigación recientemente realizada comprobó que hombres con una buena salud entre 20 a 65 años que fumaban a través de un vaper duplicaron las probabilidades de sufrir una disfunción eréctil en comparación con aquellos que no fumaban.

El estudio publicado por American Journal of Preventative Medicine, confirmó que esta asociación se daba incluso en hombres que no tenían antecedentes de impotencia sexual, hábitos de tabaquismo y otros factores que influyen en este problema sexual.

“Nuestro análisis consideró el historial de tabaquismo de los participantes, incluidos los que nunca habían fumado”, confesó el autor del estudio, el Dr. Omar El Shahawy, profesor adjunto de la Sección de Tabaco, Alcohol y Drogas de la Facultad de Medicina Grossman, de la Universidad de Nueva York.

Asimismo, agregó que “es posible que el consumo diario de cigarrillos electrónicos se asocie a una mayor probabilidad de disfunción eréctil, independientemente de los antecedentes de tabaquismo”.

LA NICOTINA Y LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL

Los datos analizados y estudiados sobre el uso de cigarrillos electrónicos se hizo en 13,000 hombres con buena salud, con un rango de edad mayor a 18 años en los Estados Unidos.

“Excluimos a las personas con colesterol alto, diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares, que son un motivo importante de disfunción eréctil, y excluimos a los que tenían antecedentes de tabaquismo. Se ajustó todo eso y aun así se encontró una asociación muy fuerte y significativa entre el vapeo y la disfunción eréctil”, dijo Omar El Shahawy.

ESTAS SON LAS RAZONES POR LAS QUE PODRÍAS VOLVERTE IMPOTENTE

Según Ahmad Besaratinia, profesor de Investigación de Ciencias de la Población y Salud Pública en la Escuela de Medicina Keck, de la Universidad del Sur de California, la nicotina que está en los vapeadores reduciría la dilatación de las arterias y a su vez minimizan los niveles de la producción de la testosterona.

“Uno de ellos es el hecho de que la nicotina y otras sustancias químicas presentes en los vapeadores pueden reducir la capacidad de las arterias para agrandarse y dilatarse, y eso es lo que causa la disfunción eréctil. Estas sustancias químicas también pueden reducir los niveles de testosterona, otra de las causas principales de la disfunción eréctil”, afirmó Besaratinia, quien a su vez es investigador sobre el impacto del vapeo en la genética.

El uso de los cigarrillos electrónicos o vapers se dan con diversos fines, el principal es para reemplazar al cigarrillo normal y dejar la dependencia a la nicotina, mientras que otros lo realizan por moda o por tener un look más “cool”. Lo cierto es que el efecto de usar este accesorio puede ser el mismo que causa el cigarrillo común en cuanto a los órganos reproductores y otras partes del cuerpo.

“[...] Las nuevas generaciones de cigarrillos electrónicos suministran mucha nicotina, algunos de ellos tienen niveles de nicotina más altos que los cigarrillos. Así que es lógico que si se vapea mucho, se tendrán los efectos sexuales secundarios de la nicotina”, dijo El Shahawy.

¿CUÁL SERÍA LA SOLUCIÓN SI ‘VAPEAS’?

Cabe resaltar que el estudio no tiene una correlación causa y efecto, sino que es transversal, o sea una asociación.

Además, la actividad física daría resultados que reducirían la probabilidad de disfunción eréctil.

El investigador indica que si la persona no fuma, simplemente que no lo haga porque hasta ahora no se conocen qué otros efectos puede tener el cigarrillo electrónico. Sin embargo, si eres de los fuma cigarrillos y quieres reemplazarlo por un vaper debes de utilizarlo a un nivel mínimo para superar el antojo.

Los investigadores exigen a las empresas creadoras de cigarrillos electrónicos a que muestren todos sus ingredientes y efectos.

