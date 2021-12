Gratificación diciembre 2021: 10 errores que cometemos cuando recibimos este aguinaldo. (Foto: El Peruano)

El 15 de diciembre vence el plazo para que las empresas realicen el pago de gratificación a sus trabajadores y es que este es uno de los depósitos más esperados durante esta época del año. Pero a su vez es el que más rápido se va y para que no suceda eso debes de tomar ciertas precauciones y previsiones. Así que aquí te mostramos los 10 errores que comenten las personas al recibir su aguinaldo. Toma nota y evita cometerlos.

1. No saber diferenciar entre necesidad y gusto

Es importante que sepamos diferenciar entre la necesidad y el gusto antes de comprar. Probablemente hayan cosas que has estado esperando por mucho tiempo y que de verdad son importantes para el desarrollo de alguna actividad. Prioriza lo más importante y realiza el presupuesto debido. El gasto no debe de exceder al monto que has destinado.

2. No priorizar lo necesario

Cuando sepas diferenciar entre lo que necesitas y lo que te gusta puedes continuar con este tip. Probablemente hayan 2 o más cosas que son necesarias para ti, pero debes de priorizar entre los gastos que aparecen cada mes que son gastos fijos y lo que pondría en riesgo el desarrollo de tus labores personales y profesionales.

3. Movilizar sumas grandes de dinero

La gratificación es una suma considerable, por lo que es recomendable es no andar con tanto dinero en la billetera porque tendrás la tentación de gastarlo. Además, también evitarás sufrir un robo que por estas fechas son muy frecuentes.

4. No pensar a largo plazo (futuro)

Al tener un monto “grande” sentimos que podemos gastar más de lo normal, pero lo único que pasará es que termines gastando casi todo al punto de no tener un ahorro.

5. Olvidar hacer presupuestos

El presupuesto puede parecer un trabajo pesado y la mayoría de peruanos, sobretodo los jóvenes, no están acostumbrados a realizarlo, pero es necesario que lo hagas, te ayudará a tener un cálculo exacto de cómo utilizarás tu dinero.

6. Dejas las deudas para después

Las deudas no se van. Es probable que tengas una deuda y no debes esperar a que el banco te llame, por el contrario, al recibir esta gratificación lo primero que debes de hacer es pagarlas.

7. No ahorrar

La frase “para la siguiente será” es clásica cuando hablamos de ahorrar. Evita esa posición porque ahorrar es una buena costumbre y también te ayudará a salir de apuros. Fija tus propias metas en cuanto al ahorro.

8. No invertir

Hay personas que pagan sus deudas y les sobra parte de su ‘grati’, otros que no tienen deudas, si ese es tu caso lo mejor es que inviertas en algún negocio, compra de bienes o alguna actividad que te genere un reingreso y ganancia económica. Eso sí averigua todo sobre la empresa o banco en el que confiarás.

9. Realizar compras sin pensar

Sabemos que en Navidad abundan las ofertas y solo debes aprovecharlas en lo que realmente necesitas. No te excedas, ni te emociones al ver tantas ofertas y aún así hayan ofertas, compáralas y escoge la mejor.

10. No complacerte

No pienses que todo es evitar, sabemos que has trabajado durante mucho tiempo y probablemente quieras utilizar los frutos de tu esfuerzo y justo por esa razón debes de realizar un presupuesto y destinar una parte para ti. Con lo destinado puedes comprar lo que te plazca y en lo posible que no pase de ese monto.

