Encuesta CPI revela que peruanos no creen en Pedro Castillo y que gobierno no cumple expectativas

El presidente de Perú, Pedro Castillo (c), en una fotografía de archivo. EFE/Paolo Aguilar

Una nueva encuesta revela la postura de los peruanos sobre la aprobación y desaprobación de la gestión de Pedro Castillo como presidente de la República.

A través de la encuestadora CPI, difundida por el dominical Panorama, arrojó que la desaprobación al Gobierno del presidente Pedro Castillo alcanzó durante el mes de diciembre el 62.1% a nivel nacional.

Según el estudio, en Lima y Callao la desaprobación del mandatario llega al 75.3%, mientras que en el Interior del país se ubica en el 54.4%.

¿CÓMO ES EL COMPORTAMIENTO EN COSTA Y SIERRA NORTE?

Sobre las zonas en Costa y Sierra Norte, el 63.4% desaprueba la gestión del jefe de Estado, en Costa Sur el 46.3%, en Sierra Centro y Sur el 44.7% y en Oriente el 58.9%.

El dato que llama la atención es que la mayor desaprobación se encuentra entre las mujeres con un 65.4%, mientras que esta cifra llega al 58.8% entre los hombres.

NO HAY PALABRA DE MAESTRO

La encuesta también revela que un el 65.2% no cree en la palabra del presidente Pedro Castillo, cifra que rodea el 77.7% en Lima y Callao y el 57.8% en el Interior del país. El 26.9% asegura que sí confía en lo que dice el mandatario, con un 13.8% en Lima y Callao y un 34.6% en el interior del país.

Por otro lado, según números, el 73.6% considera que el Gobierno no cumple sus expectativas, con el 82.0% de Lima y Callao y el 68.6% del interior del país opinando en esa línea.

Según especialistas, esta postura de los peruanos se debe a que en repetidas ocasiones, Pedro Castillo se encuentra envuelto en un nuevo escándalo o vinculado a temas de corrupción, por lo que la población rechaza este comportamiento.

MIRTHA VÁSQUEZ TRAS CONOCERSE CONTENIDO DE CHATS DE PEDRO CASTILLO

Durante una entrevista con canal N, la titular del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, opinó sobre los chats que se revelaron en donde Pedro Castillo interviene en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, la primera ministra aseguró que se debe investigar.

“Es un asunto muy serio que salgan denuncias de esta naturaleza. Frente a este tipo de denuncias siempre exijo de manera transparente y directa que hay que investigar”, manifestó Vásquez .

“Nada está exento de estar investigado por una cosa tan grave con esa. Tenemos una responsabilidad frente a la población y la población hay que responder”, agregó.

Además, la titular de la PCM, recordó que pidió la separación del cargo de funcionarios investigados y que actualmente, la fiscalía investiga a Walter Ayala y Bruno Pacheco, exministro de Defensa y exsecretario presidencial, respectivamente, por estas intervenciones durante el proceso en los ascensos de las Fuerzas Armadas.

“He salido varias veces y creo que en mi condición de primera ministra me correspondía hacer eso. He salido a exigir una investigación, he salido a exigir separación de funcionarios mientras se llevan a cabo las investigaciones. Incluso, he salido a ofrecer mecanismo que transparenten mejor nuestras acciones. Felizmente el mismo presidente me ha encargado”, indicó Vásquez Chuquilín.

