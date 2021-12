André Carrillo respondió si volverá a Alianza Lima y sus deseos en el futuro cuando se desligue del Al-Hilal

André Carrillo anotó su primer gol en Alianza Lima en el 2012.

André Carrillo es de la casa de Alianza Lima, pero él no está seguro de volver. En una reciente entrevista, el delantero respondió que no se ve volviendo a Lima por la incomodidad que le puede generar la prensa y la calidad de vida que tendría. Por otro lado, también mencionó que los ‘blanquiazules’ siempre están presentes.

“Pasa por el tema económico, la calidad de vida. Al estar en Lima no voy a tener una vida que a mí me guste, que pueda hacer mis cosas sin problemas (por la prensa). Se hablaron muchas cosas de mí cuando estuve en Perú y me involucraron en cosas que no tuve nada que ver”, comentó la ‘Culebra’ en entrevista con ESPN. “Alianza siempre está presente, pero sinceramente yo dije que quería volver cuando esté en buenas condiciones, para rendir en alto nivel, pero no es fácil esa decisión”, agregó.

Por otro lado, habló de su presente y las ansias de ganar títulos. “De momento me queda año y medio de contrato. Estoy contento acá. No sabría decir si me voy a quedar mucho tiempo. Estoy muy cómodo y quiero seguir ganando títulos aquí. Mientras siga, voy a pelear por jugar y ganar títulos. Sigo con contrato y quiero disfrutarlo, apoyar al equipo. Hemos conseguido títulos increíbles”,

André Carrillo debutó como profesional con los ‘íntimos’ para luego partir a Portugal, jugó en Inglaterra y ha encontrado su mayor regularidad en en Asia con el Al-Fateh de Arabia Saudita. En la presente temporada lleva siete partidos jugados y 418 minutos en cancha, sumando un gol. Estuvo presente en el empate 0-0 ante Al-Fayha por la cuarta jornada de la Liga Profesional Saudí.

El próximo partido del equipo del delantero de la selección peruana será el jueves 16 de diciembre, en el marco de la jornada 14 del torneo doméstico. El cotejo arrancará a las 12:00 p.m. (horario peruano). Recordemos que el equipo accedió al mundial de Clubes, donde se encontrará con Chelsea y Palmeiras de Brasil.

André Carrillo anotó su primer tanto en la victoria 4-1 de Alianza Lima sobre Unión Comercio el 13 de febrero del 2012. Ocho años después se convertió en el quinto exjugador profesional del equipo ‘íntimo’ en anotar en el mundial de fútbol junto a Teófilo Cubillas, César Cueto, José Valásquez y Guillermo La Rosa.

La próxima fecha está más cerca de lo que se piensa, por lo que no tendremos que esperar mucho tiempo para volver a hinchar por la blanquirroja. Hay cuatro partidos programados para el próximo año antes del Mundial Qatar 2022. La bicolor jugará de local en dos de ellos. Se espera que la selección nacional sume puntos en cada encuentro que quede para seguir en carrera y conseguir el ansiado quinto lugar que nos lleve al repechaje.

Fecha 15: Colombia vs. Perú en Barranquilla (27 de enero de 2022)

Fecha 16: Perú vs. Ecuador en Lima (1 de febrero de 2022)

Fecha 17: Uruguay vs. Perú en Montevideo (24 de marzo de 2022)

Fecha 18: Perú vs. Paraguay en Lima (29 de marzo de 2022)

