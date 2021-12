Raúl Rudíaz en el once ideal de la MLS por segunda vez de manera consecutiva

Raúl Ruidíaz anotó 17 goles en el 2021. Foto: MLS.

Raúl Ruidíaz es un referente del fútbol en Estados Unidos y así lo demuestra su palmarés. El delantero acaba de ser incluido en el once ideal de la MLS 2021 junto a otros cracks que hicieron una gran temporada. A pesar de que no pudo acceder a las etapas finales con el Seattle Sounders, la ‘Pulga’ marcó 17 tantos, que lo llevaron a ser uno de los mejores del año.

Juan al delantero peruano están el portero del New England Revolution Matt Turner. Los defensores: Yeimar Gómez Andrade (Seattle Sounders FC), Miles Robinson (Atlanta United), Walker Zimmerman (Nashville SC). Los centrocampistas Tajon Buchanan (New England Revolution), Carles Gil (New England Revolution), Hany Mukhtar (Nashville SC) y João Paulo (Seattle Sounders FC). Mientras que los delanteros: Gustavo Bou (New England Revolution) y Valentín Castellanos (New York City FC).

Esa gran cantidad de goles, la mejor desde que juega en el fútbol de Norteamérica, la realizó en 27 partidos de la temporada. sumando 2221 minutos en cancha.

Once ideal MLS 2021.