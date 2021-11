Las dos bajas más sensibles que sufriría Cruz Azul para el Clausura 2022

Jonathan Rodríguez podría ir a la MLS para el 2022. (Foto: Henry Romero/REUTERS)

El Grita México A21 llegó a su fin para el Cruz Azul, quedando eliminado en la instancia de repechaje a manos de los Rayados de Monterrey. Por ello, comienzan a rondar los rumores de posibles bajas de cara al Clausura 2022, una sería la del uruguayo Jonathan Rodríguez, quien se ha convertido en figura cementera y elemento esencial para la obtención de la novena estrella.

El delantero charrúa perdió protagonismo con la Máquina durante el Apertura 2021, debido a una gran cantidad de convocatorias con la Selección de Uruguay, además del complicado y sobrecargado calendario de los de la Noria y algunas lesiones que lo alejaron de las canchas en este semestre.

Sin embargo, la baja del nivel futbolístico del Cabecita también pasa por una necesidad que tiene el atacante uruguayo por cambiar de aires, luego del título obtenido en el Guardi1anes 2021, lo que pudo ser una de las razones que lo desviaran de los objetivos grupales.

Por otro lado, de acuerdo con David Medrano y fuentes cercanas al entorno de Jonathan Rodríguez, el jugador ya tuvo acercamientos con un equipo de la MLS, situación que complicaría su continuidad en la Liga BBVA MX. A pesar de ello, en el interior de la institución cementera afirman que por el momento no han recibido ninguna oferta por el campeón de goleo del torneo anterior.

Jonathan Rodríguez fue el autor del gol que le dio el título de liga en el Guard1aens 2021 a Cruz Azul. (Foto: José Méndez/EFE)

Cabe recordar que el Guard1anes 2021, en el que salieron campeones, el Cabecita logró marcar un total de 11 goles para coronarse líder de goleo durante la fase regular, por encima del francés, André-Pierre Gignac. Además de jugar un total de 21 partidos.

De esta manera el seleccionado uruguayo cerrará el 2021 con apenas 11 partidos jugados, en los que en seis fue titular. Solamente anotó tres goles en todo el torneo, obteniendo una estadística diferente a lo que venía mostrando desde su llegada a México.

Por su parte, la Máquina no ha emitido su respuesta al respecto. Sin embargo, no verían con malos ojos el venderlo, debido a que le resta un año de contrato y en caso de no cerrar su traspaso, el actual campeón de la Liga Mx podría correr el riesgo de irse gratis. Dicha situación no la podría permitir la directiva celeste, pues es uno de sus fichajes más caros en toda la historia del club.

Luis Romo podría ser baja de Cruz Azul para el próximo Clausura 2022. (Foto: Twitter/@LigaBBVAMX)

El mediocampista Luis Romo es otro elemento clave que podría ser baja para el Cruz Azul, debido a que no cuentan con los recursos económicos para su renovación y empezará a escuchar ofertas por el mexicano, luego de convertirse en uno de los jugadores importantes durante la obtención del título en el Clausura 2021. Cabe mencionar que al jugador también le resta un año de contrato.

Es por ello que en la Noria comenzarán a escuchar ofertas por el futbolista azteca, con el objetivo de recuperar algo del dinero que invirtieron hace un par de años en su fichaje, proveniente de los Gallos Blancos de Querétaro. Además, cabe mencionar que el poco tiempo de contrato que le queda con el club, es un factor que hace que disminuya el valor de su ficha.

“Un par de equipos europeos tienen interés y los cementeros esperan que lo ratifiquen presentado ofertas concretas por el jugador. Al tener solamente un año de contrato, los azules están conscientes de que si llega un ofrecimiento será bajo en lo económico por el poco tiempo que le resta al compromiso y la tentación de que el jugador se pueda ir gratis en un año”, mencionó David Medrano.

