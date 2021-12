Wilmer Aguirre habló de su año con Alianza Lima y dijo que ya “no piensa en el retiro”

Wilmer Aguirre se coronó campeón de la Liga 1 2021. Foto: Liga 1.

El año de Wilmer Aguirre ha sido fantástico. Su vuelta al club de sus amores, Alianza Lima, no se percibía en el papel tan redondo, pero con un gran esfuerzo en la cancha, acompañado de goles, le demostró al hincha ‘blanquiazul’ que aún le puede dar alegrías al equipo. En una reciente entrevista, el delantero habló del momento que vive, su futuro y lo que vivió a inicios de año.

“Al principio la idea era jugar este último año, salir campeón y retirarme. Pero en el transcurso de los meses y cómo he ido jugando, cambié de decisión. Ahora no pienso en el retiro. Quiero seguir jugando, me siento como si fuera un joven”, dijo el jugador ofensivo, quien alcanzó su quinto título nacional, en entrevista con Fútbol Como Cancha.

“Cuando se acabó el partido se vinieron muchas imágenes a la mente. Empecé el año poniéndome en forma por mi cuenta, ilusionado con poder regresar a Alianza Lima, siempre recuerdo eso y todo lo que hice para llegar a esto”. Recordemos que el exdelantero de Metz de Francia fue parte de los dos partidos en la final de la Liga 1 2021.

Por otro lado, el ‘Zorrito’ confesó cuando empezará a pensar en su retiro del fútbol. “El día que yo empiece a perder mi velocidad será cuando empiece a pensar en retirarme. Ahora no he perdido eso, me dan ganas de seguir jugando. Yo quiero seguir en Alianza Lima, me quiero retirar ahí no sé cuántos años más pero quiero quedarme”.

SUS CINCOS TÍTULOS CON ALIANZA

El extremo nacional hizo su debut luego de cumplir la mayoría de edad y apenas tuvo la chance de alinear en seis cotejos, donde no anotó. En esa campaña, Alianza se enfrentó en la final ante Cienciano. En el duelo de ida ganó 3-2 y en el de vuelta cayó 1-0. Con estos resultados se fueron a la tanda de penales, en la cual los íntimos salieron vencedores (2-4). Wilmer sumó su primer título.

Llegó el último bicampeonato del club. En el 2003, tuvo más regularidad y disputó 26 encuentros celebrando en diez ocasiones. Solo hubo un partido en la definición por el campeonato, los blanquiazules superaron 2-1 a Sporting Cristal. Al siguiente año, se volvieron a ver la cara con los ‘celestes’ y se obtuvieron su estrella número 21 en los disparos desde los doce pasos (5-4).

Finalmente, logró su cuarto título en su última temporada en Matute. En la definición por consagrarse campeón del balompié nacional Alianza se midió ante Cienciano. En el Cusco no la pasó bien y perdió por la mínima diferencia. En su estadio con más de 35 mil espectadores, los dirigidos en aquel entonces por Gerardo Pelusso le dieron vuelta al resultado y ganaron 3-1.

HERNÁN BARCOS CERCA DE RENOVAR CON ALIANZA LIMA

Alianza Lima ya debe pensar en el 2022, donde tendrá que afrontar la Liga 1 como vigente campeón y la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para ambos torneos, necesitará un grupo grande y en gran forma, donde Hernán Barcos calza sin problemas por el excelente 2021. En una reciente entrevista, el delantero confirmó que todo está por buen camino.

“No creo que haya problema porque las dos partes estamos contentas y conformes”, comentó en el programa Las Voces del Fútbol, donde también habló del lindo gesto que tuvo con la niñera de sus hijos. El jugador ofensivo llegó en la presente temporada desde la cuarta división de Italia y mostró que aún está vigente.

