Test viral: ¿Dónde hay dos, siete, dos ceros? Intenta no fallar

¿Qué tan hábil eres? Este nuevo reto viral en redes sociales nos presenta una curiosa pregunta que debemos resolver en el menor tiempo posible. Confía en tu instinto y comprensión para poder hallar la respuesta. Casi el 99% de las personas han fallado al dar su resultado. ¿Serás uno de ellos?

La publicación fue compartida por la página de Facebook Amantes de la Ortografía, la cual presentó este desafío viral a su comunidad de seguidores en la red social. Ellos se manifestaron en la sección de comentarios para exponer sus respuestas. Incluso, etiquetaban a sus amigos y familiares para retarlos a resolverlo.

La interrogante nos precisa lo siguiente: ¿dónde hay dos, siete, dos ceros? y estas son las alternativas que nos presentan. Solo puedes elegir una. Para elevar el nivel de tensión, nosotros te vamos a entregar solo 1 minuto para que analices muy bien el enunciado y elijas lo correcto. ¿Estás listo?

A) 7700

B) 2720

C) 2700

D) 7720

Si pasado el tiempo no logras resolverlo, no te preocupes, líneas más abajo te compartiremos la opción correcta para que lo revises a tu ritmo. ¡Buena suerte! No te olvides de retar a tus amigos para que conozcas quién logra encontrar la respuesta en menos de 1 minuto.

SOLUCIÓN DEL TEST VIRAL

Si deseamos dar una respuesta rápida, podríamos deducir que la respuesta correcta es la letra A Pero, si tomamos unos segundos para leer bien el enunciado, descubriremos que es la alternativa incorrecta. ¿Por qué?

Lo primero que tenemos que hacer es prestar atención a las comas que dividen las palabras. En este sentido, descubriremos que nos están mencionando números independientes. Entonces, la manera más fácil de resolverlo es convirtiendo los indicadores de la siguiente manera:

- Dos, siete, dos ceros

- 2, 7, 00

Eso nos lleva a concluir que la respuesta correcta es la letra C, 2700.

¿QUÉ ES COMPRENSIÓN LECTORA?

La comprensión es la aptitud o astucia para alcanzar un entendimiento de las cosas. Se conoce como «comprensión lectora» el desarrollo de significados mediante la adquisición de las ideas más importantes de un texto y la posibilidad de establecer vínculos entre estas y otras ideas adquiridas con anterioridad.

Es posible comprender un texto de manera literal (centrándose en aquellos datos expuestos de forma explícita), crítica (con juicios fundamentados sobre los valores del texto) o inferencial (leyendo y comprendiendo entre líneas), etc.

*Información extraída del Observatorio Tecnológico de México.

