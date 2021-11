Este es el test viral de Winnie Pooh del que todo el mundo habla. (Foto:Captura)

Los test psicológicos a través de internet son una de las actividades que las personas más realizan y uno de ellos ha sido tendencia estos últimos días. Se trata del test psicológico de Winnie Pooh.

Este test intenta descifrar la patología psicológica que la persona pueda tener al desarrollar las 33 preguntas del cuestionario. Al finalizar te indicará a qué personaje del famoso dibujo te asemejas más y las características psicológicas que “ambos podrían estar compartiendo”, según los resultados de la página.

¿CÓMO SE VOLVIÓ VIRAL?

Como sabemos una de las redes sociales más usadas para viralizar contenido es sin duda Twitter y es por ese medio que la usuaria @lucyoberlin compartió una captura de pantalla muy singular. Se trataba de la conversación que ella tuvo con uno de sus amigos, quien había desarrollado minutos antes el “test de Winnie Pooh” y lamentablemente no cosiguió el resultado que esperaba.

La captura de pantalla es de una conversación realizada a través de WhatsApp. Su compañero Mr. Mimil le escribe de forma inesperada pidiéndole su punto de vista porque Lucero Oberlin es psicóloga. Le comenta que estaba realizando dicho test y que le salió como resultado Igor cuando él esperaba que le salga Tiger, ya que Igor es un personaje que para triste.

Oberlin solo le responde riéndose y es ahí cuando publica la captura bajo el asunto de “Para esto estudio psicología”.

Inmediatamente los usuarios comenzaron a comentar la publicación mostrando la gracia que les hacía el contenido de la imagen y muchos otros mostrando gran interés por querer realizar el test viral.

Test viral de Winnie Pooh es tendencia en redes sociales. (Foto:Captura Twitter)

¿DÓNDE PUEDO REALIZAR EL TEST?

Si tú también tienes curiosidad y quieres realizar el test a continuación te dejaremos el enlace. Pero debes de tomar en cuentra que esta evaluación no tiene un diagnóstico profesional, solo es una ayuda superficial y muy general. Estos solo muestran indicadores sobre la perspectiva que pueden deducir con 33 preguntas generales. Así que si quieres hacer el testo disfrútalo y no lo tomes personal.

Haz clic AQUÍ PARA INGRESAR AL TEST DE WINNIE POOH.

RESULTADO DEL TEST

Estos son los posibles resultados que te saldrán al finalizar la prueba.

Winnie Pooh – Trastorno por déficit de atención

Pigglet – Ansiedad

Tigger – Trastorno por déficit de atención con hiperactividad

Conejo – Trastorno obsesivo-compulsivo

Rito – Autismo

Igor – Depresión

Christopher Robin – Esquizofrenia

Test viral de Winnie Pooh. (Foto:Captura)

Como mencionamos en la parte de arriba, los resultados no son verídicos, debido a que no hay un especialista que esté revisando la evaluación de cada persona que realiza el test. Mucho menos existe una conversación con los creadores de la evaluación como para te realicen una evaluación más que esta. Así que en lo posible no la tomes en serio, por el contrario diviértete solo (a) o junto a tus amigos. Estamos seguros que los resultados te sorprenderá pero de la risa.

REACCIONES EN REDES SOCIALES

Tras la publicación de la foto las redes estallaron, muchos compartieron sus resultados y muchos otros crearon memes. Otros, sobre todo profesionales en psicología lo tomaron de forma divertida y compartieron la publicación con textos muy graciosos, “Seis años en la universidad para ser psicólogo (a) y ahora aparece este test”, “Tantos años de psicología para que un test me deje sin pacientes”, entre otro post.

Sabemos que mueres por reirte de los memes, así que aquí te mostraremos las mejores reacciones para sacarte una sonrisa.

Reacciones al test de Winnie Pooh. (Foto:Captura Twitter)

Reacciones al test de Winnie Pooh. (Foto:Captura Twitter)

Reacciones al test de Winnie Pooh. (Foto:Captura Twitter)

