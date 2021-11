Alianza Lima vs Sporting Cristal: Irven Ávila está a un gol de ser el máximo anotador de los ‘celestes’ en finales

María Corina Machado propuso una elección para renovar el liderazgo de la oposición “que conduzca a Venezuela hasta su libertad”

“Necesitamos una nueva dirección política que no se entregue, que no se doblegue, y que no te traicione”, manifestó la líder de Vente Venezuela (VV), quien criticó a los dirigentes opositores que participaron de la “farsa” electoral del último domingo