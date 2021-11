Congresista insulta durante debate de moción de vacancia para que el Congreso censure a Patricia Chirinos

Patricia Chirinos promueve una vacancia presidencial contra Pedro Castillo. Foto: Andina.

En el debate sobre el pedido para que la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, sea censurada por preparar un pedido de vacancia presidencial, ocurrió un incidente luego de que se escuchara el insulto de un congresista que se encontraba sesionando de manera remota.

“Aprobar la moción, la c** de tu herm***”, se escuchó decir al congresista luego de que se aprobara iniciar el debate sobre el pedido de censura, el cual finalmente no prosperó.

No se admitió a debate la moción 1149 y, en consecuencia, el pedido promovido por la bancada de Perú Libre, pasó al archivo. La moción tuvo una votación de 42 votos a favor, 76 en contra y 1 abstención,

Legisladores de las bancadas de Perú Libre y Juntos por el Perú presentaron una moción de censura a tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, quien planteó ante el Pleno del Congreso la vacancia presidencial contra Pedro Castillo.

En el documento, los parlamentarios cuestionaron la propuesta realizada por la legisladora de Avanza País, pues el último miércoles la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, declaró en su presentación de la CADE 2021 que la vacancia presidencia no está en la agenda del Parlamento.

Mencionan, además, que dicho pedido busca “mellar” la investidura del presidente de la República y comprometen la imagen de la Mesa Directiva del Congreso, en especial de su titular dadas sus declaraciones en la víspera. Ante esta situación señalaron que el pedido de Patricia Chirinos la “descalifica moral y éticamente” para seguir desempeñando el cargo.

INESTABILIDAD POLÍTICA

Los parlamentarios señalaron que el pedido de Patricia Chirinos promueve la inestabilidad política y la ingobernabilidad en el país. Añadieron que esta propuesta dejó en evidencia que la vacancia presidencial forma parte de la agenda de algunas bancadas intolerantes.

“Este episodio forma parte de un conjunto de actos desestabilizadores que impulsan algunas bancadas en la misma dirección de debilitamiento político de la Presidencia de la República, en momentos que las urgencias del país derivadas de la crisis económica y sanitaria exigen el entendimiento y la colaboración entre los poderes del Estado, condición indispensable para la reactivación económica y la ejecución de políticas de desarrollo sostenidas en el tiempo”.

Durante su intervención en el Pleno, la parlamentaria Patricia Chirinos señaló que ya tiene elaborada una petición de vacancia presidencial contra Pedro Castillo. Al respecto, pidió el apoyo de sus colegas para que la moción sea debatida.

“Aquí tengo lista la moción de vacancia. Necesitamos las firmas de 26 congresistas. No tengan miedo colegas, luchen conmigo”, dijo la también tercera vicepresidenta del Congreso.

Tras el planteamiento de la legisladora, diversos legisladores de Perú Libre y Podemos Perú cuestionaron que se trate una vacancia. En tanto, las bancadas de Acción Popular y Juntos por el Perú emitieron comunicados en los que rechazaron la propuesta de Patricia Chirinos.

CASTILLO SE PRONUNCIA SBRE VACANCIA EN HUANCAVELICA

El presidente de la República, Pedro Castillo, volvió a referirse a los congresistas de oposición que promueven una moción de vacancia presidencial por incapacidad moral y les dijo que “la pidan ante el pueblo” y no “entre cuatro paredes”.

“Yo quisiera invocar a los congresistas que están pidiendo otra cosa (la vacancia), que vengan, caminen conmigo y pidan mi vacancia ante el pueblo, acá en estos espacios y no dentro de cuatro paredes”, señaló durante la ceremonia del inicio de la obra de asfaltado de la carretera Pucapampa - Tinquerccasa - Chuñunapampa – Paucará, en la región de Huancavelica.

“Yo he pasado por luchas más cruentas, y hoy que soy gobierno no voy a retroceder mientras no vea cristalizada las obras para el pueblo”, añadió y pidió que se agende la construcción de un aeropuerto para la región de Huancavelica.

Además, manifestó que el pedido de vacancia va en contra del voto de la ciudadanía y que se promueve cuando está negociando la masificación del gas de Camisea.

“Piden una vacancia a una persona que ha sido elegido por el pueblo, cuando estamos fajándonos para darle gas a todos los peruanos, cuando queremos que no solo llegue la pista, sino también la salud y la educación para los peruanos. (...) No me voy a chupar”, dijo.





