Janet Barboza a Alfredo Zambrano: “Le faltaron pantalones y valentía para reconocer que tuvo otra relación”

Janet Barboza arremete contra Magaly Medina y Alfredo Zambrano

Janet Barboza no se quedó callada y no dudó en criticar la entrevista que Magaly Medina y Alfredo Zambrano dieron a ‘Dia D’ y en donde el notario restó importancia a las relaciones pasadas que tuvo, pues no eran nada especiales y que “desde que me casé con ella estoy metido en mi matrimonio al 100 porciento”, recalcó el esposo de la conductora.

“Los hombres suelen ser poco valientes a la hora de reconocer una relación y para darle en el gusto a la actual siempre terminan ninguneando a las anteriores haciendo un acto de poca valentía y creo yo que eso fue lo que hizo el ‘Pavarotti’ el día de ayer, al decir que fue una relación simple, sin importancia”, dijo Janet durante la entrevista que tuvo con Giuliana Rengifo.

Agregó que “a muchos hombres les falta ponerse los pantalones y decir ‘sí, efectivamente tuve una relación y en su momento fue importante’ y quedaba mejor todavía, pero no entendí, algo de doble moral, cuando dice ‘no entiendo el daño que le quieren hacer a mi esposa’”.

Hace unos días, la misma conductora de TV sostuvo en una entrevista que en el mundo de la cumbia era conocido el romance de Zambrano y Rengifo y que Magaly Medina era la verdadera ‘tóxica’.

“Ahora estamos viendo quién es realmente la tóxica (Magaly Medina), que utiliza a psicólogos pocos profesionales (Tomas Ángulo) para poder insultar a la mujer (Rengifo), de quien alguna vez su pareja se enamoró. Eso me parece muy bajo, pero te diré una cosa... Giuliana es una (expareja de Zambrano), pero hay otros nombres que suenan fuerte. Se conoce que al notario le gusta muchísimo empinar el codo, es bastante alegrón y se rumorea que Giuliana no sería la única famosa. Han sonado más nombres de chicas conocidas”, sostuvo.

“Recuerdo claramente que con el círculo que estamos en la cumbia se hablaba mucho de esa relación, de que ella iba a su casa de él, que la pasaban bien y llegaba a mis oídos que él estaba muy enamorado de ella, pero Giuliana tenía un viaje pendiente y es ahí donde decide terminar la relación. Duró un mes y medio (la relación), pero él (Zambrano) estuvo muy pegado con ella.” finalizó.

MAGALY Y ZAMBRANO

Durante la entrevista en Día D, Alfredo Zambrano dijo que no necesita salir a declarar, ya que no es una persona pública y que lo único que quieren hacer es dañar la imagen de su esposa. “Yo no soy una persona pública, aquí quieren dañar a mi esposa. Hasta ahora no entiendo muchas cosas del espectáculo, tiene que tomar algo que fue de años anteriores y lo vuelven a revivir”.

En tanto, Magaly Medina detalló que en todo el tiempo de su relación no ha conocido a nunca exenamorada de su actual esposo. “Él nunca lo reconoce, niega y multiplica por cero todas sus relaciones o aventuras. Lo conozco años, antes de ser enamorados y nunca me presentó una enamorada, nunca”.

Por último, quiso dejar un mensaje a todas aquellas personas que insinuaron en su momento que su ruptura habría sido por una infidelidad.

“Algo que tengo que decir es que desde el momento que nos comprometimos, tenemos una relación con altibajos pero hasta el momento no hay terceras personas. Nadie puede venir a decir que yo me agarré al notario... Si eso hubiera pasado, yo no soy incondicional de nadie, soy una mujer empoderada y exitosa. Yo no necesito que nadie me falte el respeto de esa manera”, sentenció.

