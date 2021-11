El Artista del año, JB en ATV o Yo Soy: ¿Cuál fue el programa más visto del sábado 20 de noviembre?

¿Cuál fue el programa más visto del sábado 20 de noviembre?. (Foto: instagram/ Captura)

Cada sábado, lo programas más populares de la televisión peruana se enfrentan para liderar el rating. El pasado 20 de noviembre, el programa conducido por Gisela Valcárcel volvió a acaparar la sintonía del público.

El artista del año continuó posicionándose en el primer lugar con el mejor rating. El reality de canto y baile vivió su segunda gala, en la que Christian Domínguez fue eliminado por Elías Montalvo. Los televidentes le otorgaron 13,7 puntos en Lima y 12,9 puntos en Lima +6ciudades.

Muy de cerca, El Reventonazo de la Chola obtuvo el segundo lugar con 12,2 puntos y 11,2 puntos en Lima +6ciudades. El tercer puesto fue para Yo Soy, Grandes Batallas Internacional con 7,9 puntos. En el reality de Latina se presentaron los imitadores de Roberto Carlos, Ricardo Arjona, Axl Rose y Juan Luis Guerra.

En esta oportunidad, JB en ATV logró 7,5 puntos y 8,1 puntos en Lima +6ciudades, con la participación de Gabriela Herrera y el ‘tío Lisuratás’.

OTROS PROGRAMAS

El sábado 13 de noviembre los televidentes también estuvieron pegados a la pantalla otorgándole diferentes puntos de rating a los programas durante el transcurso del día.

- Estás en todas (5,9)

- América Noticias (6.4)

- Los milagros de la rosa (7.8)

- María Mercedes (5)

RÁTING DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE

Como ya es de costumbre, cada domingo los programas periodísticos son los más vistos y este 21 de noviembre lidero en la lista de ráting el programa conducido por Pamela Vértiz, Día D de ATV con 11,7 puntos con la entrevista en exclusiva a Magaly Medina y Alfredo Zambrano.

- Cuarto Poder - América TV (9,3)

- Nunca más - ATV (11)

- Punto final - Latina (6.2)

- Los milagros de la rosa - América TV (7.8)

- Domingo al día - América TV (7)

- Sin medias tintas - Latina (5,9)

- Mi mamá cocina mejor que la tuya - América TV (7.8)

- La Gran Premiere: Los Increíbles - ATV (3.4)

RÁTING VIERNES 19 DE NOVIEMBRE

El pasado viernes 19 de noviembre, la telenovela Luz de Luna obtuvo el primer lugar en la lista del ráting semanal continuando a la cabeza con 24,8 puntos en Lima y 23,7 puntos en Lima +6ciudades, superando a De vuelta al Barrio, teleserie que ha venido transmitiéndose por mucho tiempo, ya que obtuvo 18 puntos y 18,2 puntos en Lima +6ciudades.

- América Noticias - América TV (14.5)

- Esto es Guerra - América TV (14.6)

- Los milagros de la rosa - América TV (13.5)

- Magaly Tv La firme - ATV (9.4)

- Andrea - ATV (9)

- Yo Soy, Grandes Batallas - Latina (10.6)

- Dr. Milagro - Latina (7)

- La Banda del chino - América TV (9)

¿QUÉ PASO EN DÍA D?

El programa de ATV presentó la noche del 21 de noviembre, una entrevista de Magaly Medina junto a su esposo Alfredo Zambrano. Ambos decidieron romper su silencio y pronunciarse sobre las recientes declaraciones de Giuliana Rengifo.

Durante el reportaje, el reportero le preguntó al abogado si habría tenido alguna relación con otra persona durante la separación que tuvo con Medina años atrás. “¿Tuviste algo con alguna persona?”, se le escucha decir al periodista.

“Yo en ese momento era soltero, podía salir y viajar pero nada especial... Vuelvo a insistir lo mismo, desde que me casé con ella estoy metido en mi matrimonio al 100 porciento”, dijo el notario.

Asimismo, dijo que no necesita salir a declarar, ya que no es una persona pública. “Yo no soy una persona pública, aquí quieren dañar a mi esposa. Hasta ahora no entiendo muchas cosas del espectáculo, tiene que tomar algo que fue de años anteriores y lo vuelven a revivir”.

