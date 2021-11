COVID-19: Perú logra proteger con ambas dosis al 62% de su población objetivo. (Foto:Minsa)

Perú logró inmunizar por completo a más de 17 millones personas, equivalentes al 62% de la población objetivo. El Ministerio de Salud (Minsa) comunicó que el monto exacto de dosis aplicadas es de 39 millones 601,370, de las cuales 21 millones 868,980 fueron aplicadas como primera dosis, 17 millones 275,624 corresponden a la segunda dosis y 456,766 a una tercera dosis.

Toda esta información se fue recopilada hasta las 20:00 p.m. del día de ayer, 21 de noviembre.

Se sabe que hasta la fecha y hora en mención, fueron 156,403 personas que recibieron alguna dosis, de las cuales 49,652 fueron por la primera dosis, 96,719 por la segunda dosis y 10,032 por la tercera dosis.

A través de portal web del Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) se verificó que la última actualización fue a las 00:00:13 de hoy y se encontró que las dosis aplicadas aumentaron a 39 millones 642,999.

En el caso del número de personas que recibieron alguna vacuna contra el COVID-19 durante el día de ayer, la cifra aumentó a 180,080. Del número total de asistentes 59,369 acudieron para su primera dosis, 110,150 para su segunda dosis y 10,561 por la tercera vacuna.

Las dos últimas cifras reflejan un ligero aumento en comparación a días anteriores, donde la cantidad de personas que acudían por su primera dosis superaban a lo que iban por una segunda inoculación. Respecto a la tercera dosis, desde el inicio de la aplicación de la también conocida como “dosis de refuerzo”, el día de ayer se ha reflejado la tasa más alta de asistentes, superando las 10,500 asistencias.

Actualización de vacunados en Perú. (Foto:Minsa)

CARNET DE VACUNACIÓN OBLIGATORIO

Hernando Cevallos además reiteró la importancia de la vacunación para combatir una tercera ola ya que, si bien este proceso ha avanzado muy rápido, existe un buen porcentaje que aún no recibe todas sus dosis completas.

“Hemos notado que, en las últimas dos semanas, hay sectores que no concurren a vacunarse y eso es preocupante”, dijo.

Ante la llegada de las fiestas de fin de año, que podría producir un mayor número de contagios por el incremento del flujo de personas en las calles, el titular de la Salud recordó que a hay una norma para que, a partir del 15 de diciembre, “ninguna persona que no tenga las dos dosis pueda ingresar a algún lugar público que esté cerrado”

Consideró que esa norma no puede ponerse en discusión, ya que el COVID-19 ha cobrado la vida de miles de personas en el Perú.

“En este tema creo que tendríamos que cerrar filas todos. Esto no da para un debate de si ‘están cercenando mi libertad’ en una sociedad donde hace pocos meses hemos tenido más de 100 mil muertos (...). No tendríamos que tener dudas en la necesidad de vacunarnos”, expresó

Señaló que el gobierno no le dice a la ciudadanía que deban vacunarse obligatoriamente ya que es su derecho, pero sostuvo que a lo que no tienen derecho esas personas es a “sentarse a lado de una persona que está vacuna, que debe cuidarse y no quiere contagiarse”. Además, indicó que, al no estar vacunados, cuando se enfermen, podrían quitarle una cama en el hospital a otras personas que también requieren esa atención.

El gobierno viene promoviendo con fuerza la descarga del carnet de vacunación, ya que en muchos lugares será obligatorio presentarlo. Es por ello que no debes de olvidar sacarlo y aquí te brindamos los pasos.

SEGUIR LEYENDO