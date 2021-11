Tensión en Perú: Keiko Fujimori sumó el apoyo de su partido al intento de destitución de Pedro Castillo

Keiko Fujimori

Keiko Fujimori, jefa del mayor bloque opositor de Perú, dijo el viernes que su partido, Fuerza Popular, apoyará la moción que se prepara para destituir al presidente socialista Pedro Castillo.

La base de la impugnación contra Castillo, alegando que es moralmente incapaz para el cargo, es tenue y sus posibilidades de éxito son inciertas. Fujimori perdió por poco la carrera presidencial contra Castillo este año.

Pero el fragmentado Congreso peruano, que en general se inclina hacia la derecha, tiene un historial de polémicas destituciones y la popularidad del izquierdista Castillo ha caído desde que llegó al poder en julio.

“En Fuerza Popular creemos que este gobierno viene demostrando una permanente incapacidad para conducir el país”, dijo Fujimori en un tuit, en referencia a su partido.

Pedro Castillo

La moción de vacancia presidencial ha sido redactada, pero aún no ha sido presentada formalmente ni votada, aparentemente porque sus partidarios aún están trabajando para reunir suficiente apoyo.

Castillo lleva sólo cuatro meses en el poder, un periodo en el que han entrado y salido varios ministros clave, y la preocupación por la inestabilidad política ha llevado al sol a mínimos históricos.

También se ha enfrentado a un Congreso hostil y el propio partido de Castillo, el marxista-leninista Perú Libre, ha roto filas con él por acusaciones de que su administración había dado un giro a la derecha en un intento de apaciguar a los inversores y a la oposición.

Se necesitan 52 votos de los 130 miembros de la legislatura para iniciar el proceso de destitución de Castillo, luego necesitarían 87 votos para destituirlo.

Fuerza Popular tiene 24 votos. Miembros individuales de otros dos partidos, que cuentan con otros 20 votos, también se han pronunciado a favor de la destitución. Las fuerzas de izquierda sólo cuentan con 42 votos en el Congreso, lo que significa que una supermayoría de legisladores pertenece al centro o a la derecha.

Los presidentes peruanos son notoriamente fáciles de destituir y Castillo es el quinto de Perú en cinco años.

En 2018, Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia minutos antes de una votación de destitución que estaba seguro de perder, mientras que el año pasado Martín Vizcarra fue destituido en una votación.

Renunció el secretario general del Presidente investigado por corrupción

Bruno Pacheco

El secretario general del Despacho Presidencial de Castillo, Bruno Pacheco, renunció este viernes a su cargo tras días de presión política y mediática en su contra después de que la Procuraduría Anticorrupción pidiera abrir una investigación en su contra por el supuesto delito de tráfico de influencias.

Con esta salida de un personaje público estrechamente vinculado a Castillo en el ejercicio del poder y de alta relevancia institucional, son ya 11 los funcionarios próximos al mandatario (diez ministros y Pacheco) que han dimitido o fueron destituidos desde que éste asumiera el poder el pasado 28 de julio.

“Renuncio al cargo de secretario general con la convicción de que no he cometido nada indebido. Doy un paso al costado para evitar que el presidente sea objeto de esta campaña de desprestigio. Me voy con la frente en alto y con la seguridad de que se probará mi inocencia. Seguiré trabajando por el Perú”, publicó Pacheco en sus redes sociales.

“Mi respeto incondicional al Presidente Pedro Castillo sustenta mi renuncia a la Secretaría General de Palacio. No seré el ‘pretexto’ de unos y otros para ‘golpear’ al Líder del gobierno del pueblo y la democracia. ¡La verdad nos hace libres!”, añadió.

(Con información de Reuters y EFE)

