Ministro de Salud: Hay una tendencia al alza en casos de COVID-19 que genera alarma

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló que en las últimas tres semanas existe una tendencia al alza en los casos de COVID-19, los cuales generan cierta alarma, por lo que llamó a la ciudadanía a cuidarse y vacunarse.

“ Hay un incremento de leve a moderado dependiendo de las provincias y regiones de casos COVID . No llega a considerarse un volumen para una tercera ola, pero genera una alarma en temas de salud. Estamos tomando todas las previsiones que podamos”, dijo en el programa Agenda Política en Canal N.

Indicó que, ante ello, el Ministerio de Salud generará cercos epidemiológicos, barridos con vacunación masiva y pruebas moleculares.

“Es una tendencia (al alza) que está localizada en estas provincias. De pronto disminuye y vuelve a subir, pero con una tendencia a la alza. En algunos servicios tenemos un incremento de 30% de la cantidad de casos. Esto nos genera una alarma. Son casi tres semanas que vivimos con estos episodios de incremento ”, añadió.

Explicó que esta alza se debería a la variante delta que es 8 o 9 veces más contagiosa que las anteriores, por lo que el incremento de casos era predecible.

Además, señaló que la mayoría de pacientes que llegan a cuidados intensivos son personas muy mayores que tienen algún tipo de comorbilidades o pacientes que no están vacunados.

CARNET DE VACUNACIÓN OBLIGATORIO

Hernando Cevallos además reiteró la importancia de la vacunación para combatir una tercera ola ya que, si bien este proceso ha avanzado muy rápido, existe un buen porcentaje que aún no recibe todas sus dosis completas.

“Hemos notado que, en las últimas dos semanas, hay sectores que no concurren a vacunarse y eso es preocupante”, dijo.

Ante la llegada de las fiestas de fin de año, que podría producir un mayor número de contagios por el incremento del flujo de personas en las calles, el titular de la Salud recordó que a hay una norma para que, a partir del 15 de diciembre, “ninguna persona que no tenga las dos dosis pueda ingresar a algún lugar público que esté cerrado”

Consideró que esa norma no puede ponerse en discusión, ya que el COVID-19 ha cobrado la vida de miles de personas en el Perú.

“En este tema creo que tendríamos que cerrar filas todos. Esto no da para un debate de si ‘están cercenando mi libertad’ en una sociedad donde hace pocos meses hemos tenido más de 100 mil muertos (...). No tendríamos que tener dudas en la necesidad de vacunarnos”, expresó

Señaló que el gobierno no le dice a la ciudadanía que deban vacunarse obligatoriamente ya que es su derecho, pero sostuvo que a lo que no tienen derecho esas personas es a “sentarse a lado de una persona que está vacuna, que debe cuidarse y no quiere contagiarse”. Además, indicó que al no estar vacunados, cuando se enfermen, podrían quitarle una cama en el hospital a otras personas que también requieren esa atención.

CARNET DE VACUNACIÓN

A partir del 15 de diciembre, todas las personas deberán contar con las dos vacunas y presentar su carné de vacunación para ingresar a ambientes cerrados, como supermercados y centros comerciales. Así, todos los peruanos deberán emitir este documento de forma virtual o llevarlo consigo en físico.

Pero, ¿qué sucede si mis vacunas no aparecen registradas en el portal del Ministerio de Salud (Minsa)? ¿O qué sucede si solo se muestra mi primera dosis y no la segunda? Aquí te explicamos en 6 pasos cómo registrar tú mismo tus vacunas.

1. Ingresa a la página https://gis.minsa.gob.pe/CarneVacunacion/. Ahí debes colocar tu fecha de nacimiento, DNI y fecha en la que se emitió tu documento de identidad. Se puede acceder al portal desde una computadora, celular u otro dispositivo con acceso a internet.

2. Al ingresar, te saldrá el historial de todas tus vacunas sistematizadas. Si no las ves en el sistema o si solo ves una de tus dosis registradas (pese a haber recibido las dos vacunas), haz clic en “Solicitar registro vacuna covid-19″.

3. Esto te mostrará otra venta donde debes llenar toda la información solicitada. Recuerda: todos los campos son obligatorios. Después, deberás escanear o fotografiar tu carné físico de vacunación y súbelo en la opción “cargar archivo”. Procede a seleccionar “Registrar” y luego “Aceptar”.

4. Si ves que ni tu primera ni segunda dosis han sido registradas, NO coloques la opción “Todas” en la casilla “Dosis”. Solo debes registrar la segunda dosis, ya que la foto de la cartilla física que adjuntaste actualizará la información de ambas vacuas.

Recuerda: El sistema solo permite registrar una solicitud por persona.

5. Tras registrar la dosis, aparecerá un mensaje flotante con el número de solicitud. Hack clic en “Aceptar”.

6. En el primer momento, la solicitud se te mostrará como “Pendiente”; pero en cinco o más días se estará actualizando tu vacuna.

