Rosángela Espinoza ofrece trabajo a reportero de Amor y Fuego que buscó entrevistarla

Rosángela Espinoza le juega pesada broma a reportero de Amor y Fuego. (Foto: Instagram)

Desde que salió de Esto es Guerra, Rosángela Espinoza envió más de un dardo contra su ex centro laboral. La modelo causó revuelo en sus redes sociales al dejar entrever que existía favoritismo dentro del reality tras ser eliminada abruptamente.

Todas estas publicaciones las realizó en su cuenta de Instagram y cuando se encontraba en el extranjero, por lo que el programa Amor y Fuego se tomó el trabajo de investigar las indirectas que mandaba la ‘Chica Selfie’.

Solo bastaron unos días para que Rodrigo González soltara un ‘bomba’, pues dio a conocer que entre el productor de Esto es Guerra y Elías Montalvo había más que una simple amistad, publicándose días más tarde lo que sería un video comprometedor.

Luego de dicha revelación, un reportero de Amor y Fuego fue en busca de Rosángela Espinoza para saber su opinión al respecto, pero lo que nunca imaginó el hombre de prensa es que la bella modelo le ofrecería trabajo.

“Oye, él está bonito, a ver... pues quítate la mascarilla, ponte más allá para verte, a ver... ay está lindo... está bonito...”, dijo en un primer momento Rosángela, haciendo oídos sordos a sus consultas.

De inmediato, el reportero le consultó si se encontraba listo para pasar un casting para Esto es Guerra. “ ¿Paso el casting de Esto Es Guerra? ”, le preguntó, a lo que la ‘Rous’ le respondió: “ No es para mi elenco de baile ”.

Pese a la insistencia del reportero de Amor y Fuego, Rosángela Espinoza se negó a responder sobre la vinculación entre Elías y Peter, enviándole un claro mensaje a Rodrigo González. “Ya sabes para mi elenco, te lo quito Rodrigo”.

De otro lado, la modelo volvió a señalar que entre sus planes no se encuentra regresar al reality y que tiene pensado hacer un show navideño, para luego cumplir con sus planes personales como seguir estudiando y abrir su propia empresa.

La 'Chica selfie' explotó contra su excasa televisiva. (Foto: Instagram)

¿POR QUÉ ROSÁNGELA ESPINOZA FUE VETADA DE ESTO ES GUERRA?

Hasta el momento América TV no se ha pronunciado de manera oficial sobre el presunto distanciamiento con Rosángela Espinoza, exintegrante de Esto es Guerra. Sin embargo, la influencer anunció en sus redes sociales que no era bienvenida en el canal.

El periodista de espectáculos Samuel Suárez, de la plataforma Instarándula, contó que la influencer habría sido vetada de América TV por las acusaciones que hizo su madre Blanca López contra Peter Fajardo.

Recordemos que la madre de Rosángela acusó a Elías y a Peter Fajardo, productor de EEG, de haberse quedado con los 10 mil soles que ganaron en una competencia de TikTok. Además, tildó de “bodrio” a Esto es Guerra por eliminar a su hija.

¿ROSÁNGELA ESPINOZA QUERÍA RENUNCIAR A ESTO ES GUERRA?

Tras ser suspendida por segunda vez por no asistir a las grabaciones de La Academia, Rosángela Espinoza utilizó sus redes para expresar su profunda molestia hacia la producción del programa. “Bueno mi gente, la verdad que no me siento cómoda y lamento que las cosas se estén dando de esta manera. Solo quiero ser libre y empezar a creer más en mí, en lo que puedo lograr. No dejaré que me minimicen más”, sentenció.

