Bruno Pacheco y la advertencia sobre sus posibles delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal

Bruno Pacheco guardará silencio en su defensa.

En los chats que se puede leer al Secretario General de la presidencia, Bruno Pacheco, donde habría presionado el jefe de la SUNAT, Luis Vera Castillo para favorecer a personas y empresas, son elementos suficientes para que la fiscalía abra una nueva investigación en su contra, así lo afirmaron fuentes en diálogo con el Diario El Comercio.

Ante esto, el penalista Rafael Chanjan, mencionó que los mensajes que fueron dados a conocer por el portal Lima Gris, son bastante graves.

“No sólo estamos hablando del dicho de una persona, sino de chats que revelan esta comunicación“, destacó.

Chanjan observa dos delitos: tráfico de influencias y patrocinio ilegal. El primero se refleja debido a que habría un acuerdo de Pacheco con representantes de las empresas amigas para que interceden por los chats. El patrocinio ilegal se refleja en que no se requiere probar un acuerdo, sino simplemente el hecho de que el secretario materialice una defensa, unos actos de representación en favor de las empresas.

El penalista consideró que Pacheco debería dejar su cargo. Por su parte, el ex procurador, Iván Meini, concuerda con Chanjan. ”¿Que confianza puede generar una persona que manda este tipo de chats?, Cuestiono.

Además, aseguró que este caso se vería a partir de las hipótesis. “¿Cuáles son las motivaciones para que el señor Pacheco interceda a favor de sus amigos ante la SUNAT? Tal vez, y eso tendría que ser materia de una investigación, la promesa de algún incentivo, algún beneficio.” agregó.

Finalmente, el penalista Carlos Caro, en diálogo con El Comercio indicó que posiblemente habría el delito de coecho o soborno.

EL CONGRESO Y PACHECO

El pasado martes16de noviembre, el único pronunciamiento de Pacheco sobre este caso fue en un tuit en el que negó haber usado su cargo para “presionar a funcionarios y favorecer a terceros”.

Niego rotundamente haber utilizado mi cargo para presionar a funcionarios y favorecer a terceros. Estoy seguro que las investigaciones determinarán de dónde vienen estas malintencionadas informaciones que lo único que pretenden es desestabilizar al gobierno. @julianaoxenford — Bruno Pacheco🇵🇪 (@BrunoPachecoC) November 16, 2021

Por su parte, el presidente Pedro Castillo, recibió en el palacio al jefe de la ciudad.

La bancada de Acción Popular pidió que se haga una investigación mas profunda en la Comisión de fiscalización, que tiene previsto sesionar hoy.

Finalmente, Enrique Wong, vicepresidente del partido ya mencionado, se mostró favor de la indagación. “Tenemos pensado en la Comisión de fiscalización un pedido, que se le cite paréntesis a Pacheco paréntesis para que iniciamos esta investigación” añadió.

CONTENIDO DE LOS CHATS

PARA DELTRON

El mencionado portal detalla que, en uno de los chats enviados por Bruno Pacheco el 22 de setiembre al jefe de la Sunat, se lee: “Enrique este es el servicio del amigo que te pedí, es respecto a la resolución del 2015 de mi amigo del Grupo Deltron RUC 20212331377. Apóyalo por favor y me comunicas la solución, Confírmame la recepción. Gracias”.

Con el mensaje, Pacheco buscaría que se beneficie a la empresa Deltron, que es un distribuidor mayorista de productos informáticos en el Perú.

PARA UN ABOGADO

Luego, el 26 de setiembre, Bruno Pacheco envía otro mensaje en el que recomienda al abogado Marco Antonio Urbina Chumpitassi para el puesto de Martillero Público en Trujillo.

“Kike, buenas noches. Te quería comentar que el 27 de setiembre hay un concurso de Martilleros Públicos para la Intendencia Sunat de Trujillo, La Libertad. Se presenta el abogado Martillero Público Marco Antonio Urbina Chumpitassi, tiene todas las condiciones y calificaciones para dicho concurso, pero me cuentan que ahí siempre gana el mismo de siempre”, se lee en chat.

PARA SU AMIGO

El 28 de setiembre, se registró un nuevo mensaje. En él, Bruno Pacheco muestra su preocupación por la situación de la empresa de su “amigo” con la Sunat.

“Kike, del amigo anterior me informan que solo hay resoluciones 2014 y faltan 2016 y creo 2017. Creo ya deben de dejarlo por que si no lo van a mandar a la bancarrota. Hay que apoyar y me avisas de los cometidos por favor. Gracias”, se puede leer.

El 29 de setiembre, Pacheco vuelve a enviar otro mensaje donde adjunta cuatro documentos.





