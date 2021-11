Guido Bellido exige que Julio Velarde renuncie a la presidencia del BCR

Foto: Presidencia

Al parecer a Guido Bellido nada le parece positivo ante las decisiones de Pedro Castillo y ha dejado muy en claro su oposición al actual Gobierno. Ahora, en esta ocasión, el ex titular de la PCM manifestó su rechazo al actual presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, al asegurar que el exitoso banquero debería renunciar a su cargo.

En una breve conversación con la prensa, el expresidente del Consejo de Ministros indicó que Velarde Flores debe ser reemplazado por un nuevo profesional, y agregó que continuará al frente del BCR “porque quiere aferrarse al cargo”.

“El señor Velarde debe renunciar y dar paso a otro nuevo profesional. Cuántos economistas tenemos en el país. Hay gente con mucha trayectoria, por tanto no hay que hacer que uno es el único porque podría por ahí [Julio Velarde] estar protegiendo algo. Cómo me voy a aferrar a un cargo si no me corresponde”, señaló Bellido Ugarte.

Recordemos que hace unos días, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, criticó duramente la permanecía y las declaraciones del presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, al considerar que Velarde se equivoca al decir que en “Perú hay libre mercado cuando los que gobiernan son los monopolios”.

“[En aquella vez] salió el mismo presidente del directorio [del BCR] a criticar la ley que establecía esa limitación [de intereses], diciendo que eso atenta contra la libre competencia. Y eso es otra ignorancia absoluta, solamente porque este gordito dice cualquier disparate, entonces es verdad”, dijo en declaraciones a Radio Exitosa.

“Si él es un gran economista, cómo puede decir que en el Perú hay libre mercado cuando los que gobiernan en materia financiera son los monopolios y oligopolios (bancos y compañías de seguros), sobre los cuales la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) no hace nada”, añadió.

Al parecer hoy Bellido y Torres se han puesto de acuerdo para menospreciar el trabajo de Julio Velarde, quien según opiniones, muchos resaltan el profesionalismo del titular del BCR.

Antes de culminar, Guido Bellido se dio un tiempo para responder por la crisis que se ha desatado en Perú Libre sobre las ultimas declaraciones entre Dina Boluarte y Vladimir Cerrón.

“Son opiniones tendenciosas. Recuerdo cuando estábamos en debate para conformar la plancha presidencial. El señor Cerrón sustentó [para que Dina Boluarte asuma la vicepresidencia] porque muchos no conocíamos la trayectoria y la idoneidad que tenía la señora Boluarte”, puntualizó.

RECHAZAN DESATINADAS OPIONES DE ANÍBAL TORRES CONTRA JULIO VELARDE

Tras las últimas declaraciones de Aníbal Torres, con respecto al trabajoque viene realizando Julio Velarde como titular del BCR, el economista Alejandro Indacochea sostiene que si el economista se fuera del cargo, pondría en riesgo la supervivencia del gobierno de Pedro Castillo.

“Por la supervivencia misma de su gobierno, pues con el retiro de Velarde, se apresuraría el proceso de vacancia de Castillo, algunos expertos, reflexionan que, tal vez, está prolongando una situación, que va a ser mucho más complicada de resolver en el tiempo, pues estamos es una situación que no es sostenible”, manifestó.

“Aníbal Torres no tiene idea de lo desafortunadas que son sus declaraciones. El señor Julio Velarde ha evitado que la situación económica tenga una caída más acentuada de lo que ellos han propiciado. Espero que el señor Castillo rectifique las desafortunadas declaraciones que ha proferido su ministro, porque, tal vez para algunos, si el señor Velarde se retira, se va a poner en evidencia todo el mal manejo que están haciendo en la parte económica y el colapso sería evidente”, agregó.

No cabe duda, de que estos dimes y diretes crean más especulaciones e inestabilidad al país, es por eso que los especialistas recomiendan a los políticos no generar más incertidumbre en la población.

