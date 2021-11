Pedro Castillo, el músico venezolano que está harto de que lo confundan con el presidente del Perú

El presidente del Perú, Pedro Castillo, cuenta con 351 mil seguidores en Twitter, mientras que el músico del mismo nombre tiene poco más de 11 mil en la misma red. | Imagen: Agencia Andina / YouTube

El cantautor venezolano Pedro Castillo está cansado de que lo confundan en las redes sociales con su colombroño y presidente del Perú, Pedro Castillo Terrones, con el que comparte nombre y apellido, lo cual le ha traído algunos problemas en su bandeja de notificaciones de su cuenta de Twitter.

Y es que el cantante nacido en 1959, registra como cuenta de Twitter “@pedrocastillo”, mientras que el presidente del Perú tiene como cuenta @PedroCastilloTe. Por ello, es común que, muchas veces, cuando alguien quiera etiquetar al mandatario, para criticarlo o decirle algo, etiquetan por error al músico venezolano.

Ante tantas notificaciones, Pedro Castillo, el cantante, decidió figar el siguiente comentario el 30 de setiembre en Twitter.

“ Amigos Peruanos. Lean bien: Yo no soy el presidente de Perú Yo no soy el presidente de Perú Yo no soy el presidente de Perú Yo no soy el presidente de Perú Yo no soy el presidente de Perú Yo no soy el presidente de Perú Yo no soy el presidente de Perú. Noooooooooooooooooooooooooo”

A pesar de la peculiar aclaración, los comentarios han continuado, aunque ya no por desconocimiento, sino porque los usuarios de Twitter esperan tener una mejor respuesta a sus críticas de Pedro Castillo cantante antes que de Pedro Castillo presidente, como se muestra en estas respuestas:

Cabe precisar que el presidente del Perú, Pedro Castillo, cuenta con 351 mil seguidores en Twitter, mientras que el músico del mismo nombre tiene poco más de 11 mil en la misma red.

EL MÚSICO PEDRO CASTILLO

Según la web Rockhechovenezuela.com, Pedro Castillo es guitarrista, cantante y compositor: “Su carrera musical comienza a mediados de la década del setenta con bandas en donde practicaban la música progresiva-sinfónica”.

“En el año 1977 forma Témpano y graban el álbum Atabal Yemal (1979). En 1981 participa en la grabación del primer álbum de PP´S titulado PP´S (1981) (...). Con PP´S se mantiene hasta el año 1984, grabando dos álbumes adicionales: En el Aire (1982) y Tercera Guerra Musical (1984). Con Aditus se mantiene hasta el año 1994 y graban los siguientes álbumes: Fuera de la Ley (1981), Posición Adelantada (1983), AM-Visión (1984), Juegos de Azar (1985), Algo Eléctrico (1987), Otro Mundo (1990), Diez (1992) y En Concierto en Este País (1993)”, señalan.

Su carrera como solista se inició en 1944 con el álbum Algo Personal.

ÚLTIMO TUIT DEL PRESIDENTE PEDRO CASTILLO

Por su parte, el presidente de la República, Pedro Castillo, sostuvo este domingo que la comisión multisectorial que atenderá a los deudos y víctimas de las marchas de noviembre y diciembre de 2020, entre ellas Inti Sotelo y Bryan Pintado, responde a un compromiso del Estado.

Mediante su cuenta en Twitter, el jefe del Estado recordó a los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, y a las decenas de heridos de aquella noche de protesta del 14 de noviembre.

“Atender y resarcir a todos los deudos, a través de la creación de la Comisión Multisectorial, responde al compromiso del Estado con todos los peruanos”, señaló el mandatario.

Indicó, además, que dicha historia no debe repetirse ni olvidarse jamás, al referir que el derecho a la protesta merece ser respetado como accionar legítimo ciudadano.

“Como Gobierno, debemos generar un ambiente político alturado, sin que ningún interés particular de poder, debilite nuestra democracia y paz social”, enfatizó.

