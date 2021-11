Laura Bozzo se declara inocente tras reaparecer en redes: “Jamás evadí impuestos”

Laura Bozzo volvió a las redes sociales tras estar prófuga de la justicia. (Foto: Instagram)

Rompió su silencio. Desde hace varios meses Laura Bozzo es buscada por la justicia mexicana tras ser acusada de evasión fiscal. La polémica conductora de televisión decidió pronunciarse a través de su cuenta de Instagram, donde señaló que no descansará hasta limpiar su nombre.

Junto a una fotografía en la que sale al lado de sus padre, la popular ‘abogada de los pobres’ señaló que limpiará su nombre ante la justicia. Además, recalcó que ella jamás buscó evadir impuestos durante todos estos años.

De otro lado, Laura Bozzo culpó a sus contadores por este calvario que vive, pues de acuerdo a sus propias palabras, ellos la estafaron y nunca se dio cuento de que ellos trabajaban a sus espaldas.

“ Les prometo hasta el cielo que mi nombre quedara limpio, jamás evadí impuestos esto fue una auditoría del 2012 los contadores me estafaron , nunca vendí una casa embargada y lo probaré perdónenme por ser tan irresponsable, estos tres meses han sido una pesadilla pero aprendí y confío en las autoridades y sobre todo en Dios que no me suelta la mano”, escribió.

Asimismo, la conductora de televisión precisó que ella nunca haría algo así (como evadir impuestos), sino que confió en las personas equivocadas, pero ya aprendió la lección, por lo que espera pronto volver a la vida pública.

“Lamento mucho esta situación pero ustedes me educaron y saben que a pesar de ser una loca inmadura no haría algo así me duele en el alma haberme descuidado de cosas tan importantes, haber confiado en traidores pero aprendí mi lección ”, agregó.

ELIMINA SU PUBLICACIÓN

Luego de pronunciarse oficialmente en sus redes sociales, Laura Bozzo decidió eliminar su publicación, algo que llamó la atención de sus seguidores; sin embargo, compartió algunas imágenes de sus padres en sus historias.

“Sufro de depresión, es horrible pero soy guerrera aprendí a vivir con esta enfermedad y moriré luchando, pronto haré un Instagram live y contestaré todas sus preguntas, si Dios está conmigo quien contra mi”, concluyó.

Laura Bozzo envía mensaje en su cuenta de Instagram.

LAURA BOZZO NO ASISTIÓ A LA BODA DE SU HIJA

El pasado 10 de noviembre, Victoria de la Fuente, hija mayor de la presentadora peruana Laura Bozzo, se casó con Adam Ayers en Santa Bárbara, California. Su madre fue la gran ausente del íntimo evento. ¿Qué pasó?

En una reciente entrevista con la revista People en Español, Victoria de la Fuente contó detalles de su boda con el gerente de tecnología, quien ha trabajado con reconocidos artistas como Kanye West o Paris Hilton.

La hija de Laura Bozzo fue consultada por la ausencia de su madre en su matrimonio. Como se sabe, la conductora mantiene un perfil bajo desde que un juez ordenó la suspensión temporal de su orden de captura.

Al respecto, Victoria indicó que Laura Bozzo no fue a la boda porque ella y su ahora esposo deseaban un evento solo para ellos, por lo que estuvieron presentes únicamente los testigos y su perrita Frida.

“Ahí tienen como una casita de 1800 que rentamos y ahí tuvimos una cena súper íntima con dos de nuestros mejores amigos; que fueron los testigos. Uno de ellos, me hizo el vestido, tomó las fotos; fue todo el paquete casero”, detalló Victoria.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA A LAURA BOZZO?

Laura Bozzo es acusada por cometer un delito fiscal que merodea los 13 millones de pesos; es decir, casi 60 mil dólares. Este delito es conocido en el argot fiscal como depositaria infiel, ya que no habría estado generando estos pagos que las autoridades mexicanas lo exigen.

Esto se da luego de que la presentadora peruana decidiera vender un inmueble que se encontraba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Al vender esta propiedad, en la cuenta bancaría de Laura Bozzo, ingresó cerca de 13 millones de pesos de manera ilícita, por lo que su pena alcanzaría entre 3 y 9 años en prisión.

