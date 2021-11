Kike Balarezo, vocalista de Los Ecos, falleció tras perder la batalla contra el cáncer

El cumbiambero falleció este jueves 11 de noviembre. (Foto: Facebook)

El cantante Kike Balarezo, legendario vocalista de la agrupación Los Ecos, falleció este jueves 11 de noviembre tras luchar contra un agresivo cáncer terminal.

La lamentable noticia fue confirmada por su hijo mayor Alex através de un comunicado en redes sociales, que dejó a los seguidores del ‘Cumbiambero mayor’ en una profunda tristeza.

“Vuela alto, padre de mi vida. Sabes lo mucho que te amé. Eres y serás mi mentor como siempre me lo dijiste, impregnado quedarás en mi vida. Nos unirá por la eternidad la música que me dejaste. Es un hasta pronto nada más, mi zambito de oro. Eres el mejor papá del mundo, gracias por tus enseñanzas, seguiré tu legado, te amo. Sé que luchaste mucho. Descansa papito de mi vida”, escribió.

“Sé que ahora estás con Dios, aunque sigue doliendo demasiado tu partida. Te quiero demasiado, te extrañaré mucho mi papito bello”, comentó su nieta.

Según familiares, su deceso se produjo a las 9:10 de la mañana del jueves 11 de noviembre en su departamento en el distrito de San Borja.

“Mi padre se fue tranquilo, espero que siempre lo recuerden como la gran persona y el artista que era”, dijo afligida su hija Wendy Balarezo.

Sus restos fueron velados y cremados este viernes 12 de noviembre al mediodía, en el cementerio Santa Rosa, de Chorrillos.

TENÍA CÁNCER

A mediados de septiembre, el artista había confesado que padecía cáncer terminal, y que se encontraba muy delicado de salud.

“Señores, tengo cáncer terminal generalizado. Estoy en etapa 4. No quería que sepan esto porque no quiero que me tengan lástima. Voy a luchar hasta lo último por mi familia, por mis hijas que están pendientes de mí las 24 horas”, escribió el intérprete de ‘Fantasía de amor’ en su cuenta de Facebook.

Kike Balarezo confiesa su enfermedad. (Foto: Captura Facebook)

Luego de ello, confesó durante una entrevista para La Banda del Chino que se sentía olvidado por la agrupación de cumbia a la que le entregó los mejores años de su vida.

“Me siento abandonado. Lo di tanto por Los Ecos, que me disculpe esa orquesta, pero me abandonaron”, expresó el cumbiambero días antes de su deceso.

¿QUIÉN FUE KIKE BALAREZO?

Enrique Balarezo, conocido simplemente como Kike Balarezo, es una de las leyendas de la cumbia peruana. Nació en Lima, en la urbanización Santa Beatriz; sin embargo, vivió los primeros años de su vida en la ciudad de Chiclayo de la región Lambayeque.

Empezó a cantar a los 17 años en un grupo de barrio, llamado ‘Pedro Cayo y su conjunto’, en Villa María del Triunfo.

Decidido a consodilarse en la cumbia, formó su propia agrupación ‘Sabor 7′, donde formaba parte de la directiva.

Con la intención de hacer su nombre conocido, participó en el programa de Augusto Ferrando, Trampolín a la Fama, quedando en segundo lugar.

Su arrollador éxito llegó cuando ingresó a la agrupación Los Ecos, donde fue la voz principal durante 27 años.

Kike Balarezo grabó más de 100 canciones con Los Ecos, siendo los principales éxitos ‘Dame tu amor’, ‘Llora fantasía’, ‘Adiós amor, adiós’, entre otros.

El artista nacional falleció de cáncer a los 73 años el 11 de noviembre de 2021.

SEGUIR LEYENDO: