Abogada de Melissa Paredes furiosa con papá de Rodrigo Cuba: “¿Quién chantajeó a quién?”

Patricia Simons arremetió contra Jorge Cuba. (Foto: Instagram)

Muy molesta. Así se mostró Patricia Simons, abogada de Melissa Paredes, por las declaraciones de Jorge Cuba, padre de Rodrigo Cuba, en el programa Amor y Fuego.

El 9 de noviembre, el exviceministro no tuvo reparos en comentarle a Rodrigo Gónzalez y Gigi Mitre que Melissa era la única culpable de que su matrimonio haya terminado.

Pero eso no fue todo, ya que el padre del ‘Gato’ Cuba aseguró que no aceptarían ningún tipo de chantaje por parte de Melissa Paredes y sus abogados para salir beneficiada.

Pese a que ambas partes ya han llegado a un acuerdo conciliatorio, Patricia Simons decidió responderle al padre del futbolista por dar a entender que ellos eran víctimas de chantajes.

“No me parece que el papá del señor Cuba diga ‘nos están chantajeando’. Saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿Quién chantajeó a quién?”, dijo indignada en el programa Mujeres al Mando.

Según la abogada, Melissa decidió aceptar las propuestas de Rodrigo Cuba por temor a la demanda de tenencia exclusiva que le había interpuesto el deportista.

“Ella me preguntó qué significaba, yo le dije que eso significa que el padre quiere tener a la niña con él y tú un régimen de visitas”, comentó en el programa de Latina.

Simons explicó que la modelo decidió no exponer a su hija a un proceso judicial que duraría años que, según su apreciación, el futbolista deseaba llevar a cabo para “quedarse con todo”.

“La señora lo que ha probado a todo el país es que ha priorizado que su niña no esté en un proceso por años. Nosotros hemos entregado las cosas material porque queremos la paz de la menor”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó a Jorge Cuba y a la abogada Lady Peña por pasearse por diversos programas de televisión con “actitudes triunfalistas”. “Eso de decir ‘hemos ganado’, no, aquí nadie gana. Aquí gana la niña”, dijo.

DETALLES DE LA CONCILIACIÓN

La tarde del jueves 11 de noviembre, Rodrigo Cuba y Melissa Paredes acordaron que ambos compartirán la tenencia de su hija Mía, de cuatro años de edad. Tanto el padre como la madre se encargarán de criar a la pequeña y externarla con total libertad.

Además, el futbolista se quedará con el departamento que ambos compartían antes de separarse. El ‘Gato’ deberá pagarle a su expareja el monto de 40 mil dólares como compensación. 30 mil dólares ya han sido depositados a la modelo, el restante se hará el próximo año.

Ambos se harán cargo de los gastos de la niña de manera equitativa. “Se ha llegado a un acuerdo, visitas, bienes, alimentos, y una pensión de alimentos pago del 50% de la educación escolar y universitaria”, señaló el padre de Rodrigo Cuba.

Por último, la expareja se divorciará por mutuo acuerdo y no por causal de infidelidad, así lo confirmaron las abogadas de cada uno.

¿POR QUÉ JORGE CUBA NO QUERÍA QUE SU HIJO SE CASE CON MELISSA PAREDES?

El popular ‘Peluchín’ aprovechó que tenía al frente a Jorge Cuba para preguntarle por qué no tenía una buena relación con Melissa Paredes, esto pese a que el futbolista la eligió para ser su esposa.

De acuerdo al político, no estaba a favor de esta unión debido a que Rodrigo Cuba y la exreina de belleza debido a que ella era parte de la farándula local, además que la investigó apenas subo que se casaría con su hijo.

“Yo hice una radiografía de ella, por qué quería saber con quién se iba a casar mi hijo. Ella desde hace más de 10 años ella se mueve por el mundo del espectáculo. Ella ha tenido muchas relaciones anteriores antes de iniciar con mi hijo”, comentó.

Asimismo, el exviceministro aseguró que nunca le dijo al futbolista que no se case, sino por lo contrario, que tenga mucho cuidado con ella debido a todos los escándalos que había protagonizado en el pasado. “Yo no le decía que no, solo que vaya muy cuidado”, indicó.

