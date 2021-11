Daniela Darcourt arrasa con entradas y hace ‘sold out’ en sus dos conciertos en Lima

Daniela se presentará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. (Foto: Instagram)

Orgullo peruano. Daniela Darcourt no solo brilla como jurado en La Voz Kids, sino que ahora también lo hará sobre los escenarios en su esperado regreso. Sus conciertos, que se realizarán este 12 y 13 de noviembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, acaban de hacer ‘sold out’.

A la cantante de salsa solo le bastaron tres días para agotar todas las entradas para ambas presentaciones, que ofrecerán los grandes éxitos de su repertorio de música criolla y baladas durante una hora y media.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de ‘Señor mentira’ compartió la agradable noticia de su doble sold out. Además, agradeció al público por apoyarla en su regreso tras estar alejada de los escenarios por dos años.

“Lo veo y no lo creo, lo logramos mi gente, doble sold out. Gracias a todo su cariño y amor. no tienen idea de la emoción y las ansias que me invaden, muero por ya estar en el escenario junto a todo mi equipo para regalarles estos dos días llenos de mucha magia, sorpresas y sabor. Gracias familia, gracias Perú, por hacer de esto una realidad… ¡Los amo a todos!”, escribió en su post.

Daniela celebra el 'double sold out'. (Foto: Captura Instagram)

Como se sabe, desde el inicio de la pandemia y tras su regreso de su gira por Estados Unidos, Daniela Darcourt no había realizado un show individual en el país, teniendo solo algunas participaciones especiales en conciertos de otros artistas.

Ahora que está lista para deleitar nuevamente al público con su talento, la salsera ha titulado a su show ‘Daniela Darcourt en concierto’ y contará con la participación de varios compañeros músicas, tales como César Vega, Eva Ayllón, Renata Flores y Christian Yaipén. A ellos se les sumará un artista sorpresa.

Además, el show de Daniela Darcourt tendrá más de 40 artistas en escena, entre músicos y bailarines que harán vibrar a los asistentes desde sus lugares.

EL DATO: La cita es este viernes y sábado en el Anfiteatro del Parque de la Exposición a las 8 p.m. Se respetarán todos los protocolos de bioseguridad establecidos por ley.

ACLARACIÓN SOBRE ANTHONY ARANDA

La cantante de salsa Daniela Darcourt estuvo como invitada este 27 de octubre en el programa ‘Los trollers’ de radio La Zona conducido por Paul Marchena para conversar sobre los dos conciertos que ofrecerá en Lima.

Durante la entrevista, la salsera pidió unos minutos para referirse sobre el caso del bailarín Anthony Aranda, quien es miembro de su staff de bailarines. Recordemos que él aún se encuentra en medio de la polémica por ser ampayado con Melissa Paredes besándose en su camioneta.

La entrenadora de La Voz Kids comentó que muchos de sus seguidores estarían hablando “tonterías” y explicó el porqué mantiene al coreografió en su equipo de trabajo.

“Este show yo no lo he planeado ayer, mis bailarines no están desde ayer ni desde hace una semana; los tengo desde hace casi dos meses y medio ensayando, trabajando, montando coreografías para este espectáculo...”, empezó diciendo la cantante.

“No voy a permitir que se manche (el show) por algo que tiene que ver con la vida personal y privada de cada persona que trabaja en este momento que trabaja dentro de mi staff en este momento. Anthony ha tenido un impasse bastante delicado del cual no pienso opinar, pero es parte de mi equipo hace ya un buen tiempo”, agregó en su comentario.

¿QUIÉN ES DANIELA DARCOURT?

Daniela Darcourt es una conocida cantante de salsa, cantautora y bailarina peruana. En el año 2004 ingresó a la Universidad Nacional de Música del Perú para estudiar canto y música. En el 2006 estudió ballet en el Centro Cultural de San Marcos.

En los últimos cinco años, la salsera ha sabido surgir en la industria musical. En el 2016 perteneció a la agrupación musical femenina de salsa Son Tentación y dos años después se lanzó como solista presentándose en espectáculos como “Daniela Darcourt y orquesta”.

Sin duda, ha sabido llevar su carrera hasta el exterior puesto que el 13 de mayo fue nominada como Mejor artista sur en los Premios Heat Latin Music Awards y ha recibido distintos reconocimientos a nivel nacional. Actualmente podemos verla como jurado en La Voz Kids.

