¿Cuál es la nueva función de Amazon Prime Video que mejorará la experiencia de sus usuarios?

Amazon es uno de los aplicativos de mayor atracción a nivel internacional en contenido audiovisual, servicio, libros. Es un lugar donde podemos ver series exclusivas o populares con amigos y familiares en tiempos de pandemia. Ante ello, la empresa ha seguido innovando con una nueva herramienta para la aplicación de Prime Video.

Se trata de un método donde los consumidores podrán compartir clips de lo que se está visualizando. Cabe resaltar que solo está disponible para iOS y clientes del país norteamericano.

Amazon no reveló en su comunicado oficial si la función llegaría también a Android. Por ahora, está disponible actualmente para usuarios de iPhone con la versión 8.41 (o posterior) de la aplicación Prime Video.

NOVEDADES DE LA HERRAMIENTA

De acuerdo con Slash Gear, esta herramienta de recorte de video inteligente permitirá a los suscriptores en promover de forma indirecta el contenido de la compañía al compartir sus escenas favoritas en las redes sociales o contactos en otros aplicativos.

“La nueva función Prime Video está impulsada por la tecnología X-Ray de Amazon. Suponiendo que está viendo un programa de Amazon Original a través de la aplicación Prime Video iOS de la compañía, puede tocar la pantalla para abrir la vista de rayos X. La interfaz ahora incluye una opción “Compartir un clip” que, cuando se toca, muestra funciones de edición de video.” , detalla el artículo.

Además, se menciona que ello permitirá la creación de un videoclip de los últimos treinta segundos de imágenes vistas. Después se podrán desplazar por el videoclip y recortar a la sección donde se compartirá el clip. Debido a copyright, la aplicación tendrá una marca de agua de Prime Video al clip.

También a aplicaciones de mensajería como Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, iMessage y Messenger. No existe una opción para guardar directamente el videoclip y pueda cargarse en otras plataformas.

El lanzamiento oficial se limita a programas seleccionados de Amazon Original, como incluidos Fairfax, Invincible, The Wilds y la primera temporada de The Boys.

7 FUNCIONES QUE NO SABÍAS DE AMAZON PRIME VIDEO

1. Disfrutar del contenido sin conexión

Una de las cualidades esenciales de cualquier plataforma de ‘streaming’ actual es que tiene la capacidad de descargar contenido para que esté disponible cuando el usuario lo elija, sin necesidad de tener una conexión a Internet. Ahora se puede dar por hecho, pero recuerde que no hace mucho tiempo eran muchas las aplicaciones que no tenían incorporada esta opción y tenerla suponía un valor añadido para el usuario.

2. Tres meses gratis en Audible

El futuro está en Audible y si es de esas personas a las que se ha abierto un nuevo universo por sus oídos, debe probar el servicio de audiolibros y podcasts de Amazon.

3. Reproducción en streaming sin anuncios en Twitch

Amazon Prime Video revisa constantemente sus beneficios para brindar a los suscriptores un servicio actualizado. No tomó mucho tiempo agregar Twitch a su oferta, y ahora cualquier persona con una cuenta de Amazon Prime puede usar Twitch sin anuncios. Para hacer esto, necesita vincular las cuentas.

4. Cambiar el aspecto de los subtítulos

Si te encanta ver las series y películas en versión original, tendrá sus preferencias en cuanto a la forma en la le permite modificarlos a su gusto, cambiando el color y lo más importante, el tamaño también.

5. Compre o alquile películas de estreno

Podrá acceder a películas que estuvieron en cines hace unos meses, como The WarrenFile: Forced by the Demon y In a New York Neighborhood, dos de las mayores producciones del año que puede ver desde el sofá de casa.

6. Pause una escena y descubra quién es, dónde ha salido y mucha más información de un actor

Esta característica es realmente útil y, por cierto, no es muy común en otras plataformas de transmisión. Si mientras está viendo un título tiene las típicas dudas sobre el nombre de cierto actor, dónde lo vio e incluso detalles biográficos, puede llegar a conocerlos simplemente haciendo una pausa en la escena.

7. Amazon Channels tiene acceso a diferentes canales y plataformas

En otros países, la función Amazon Channels ya estaba funcionando cuando el servicio llegó a Perú a finales de 2020. Con esta función, tiene la posibilidad de acceder a diferentes plataformas de “streaming”, canales o diferentes distribuidores a través de la misma aplicación Prime Video, pero siempre que se tenga una suscripción para ello.

