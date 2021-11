Among Us llega a Xbox y PlayStation el próximo 14 de diciembre

Among Us será lanzado en PlayStation y Xbox. (foto: Vandal)

Aclamado como el fenómeno viral de los videojuegos el año pasado, Among Us dará el salto de las plataformas móviles y PC a las consolas de próxima generación después de que InnerSloth anunciara que el 14 de diciembre se lanzaría en PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series.

Se presentará una versión virtual que, al igual que otros videojuegos, tendrá una función de juego cruzado para que los usuarios de diferentes plataformas puedan jugar juntos. También se lanzará una edición física, que solo estará disponible en Europa y Reino Unido, ya que en Japón, Corea del Sur y el mercado asiático lo hará dos días más tarde, el 16 de diciembre; mientras que en Estado Unidos, Canadá y América Latina tendrán que esperar hasta el 11 de enero de 2022 para poder adquirirlo.

Habrá distintas versiones de este formato físico, una más económica, la denominada “Crew Edition” o “Edición Tripulante” en español, que es la primera en salir a la venta y que incluirá una copia del juego, todo el contenido publicado virtualmente hasta la fecha, una caja lenticular 3D, una tarjeta llave holográfica y diversos elementos promocionales corporativos como carteles, pegatinas y diversos fondos.

También, estará “Imposter Edition” o por su traducción al español “Edición Impostor”, que incluye todo el contenido de la “Crew Edition” y algunos elementos promocionales adicionales como un peluche o caja de edición limitada, y una “Expelled Edition”, la más completa, que incluirá todo lo anterior más una manta, un sombrero y otra caja de edición limitada.

Estas dos últimas ediciones Impostor y Exulsada, se lanzarán en todo el mundo entre los meses de marzo y junio de 2022.

Qué es Among Us

Among Us es un juego desarrollado en 2018 por la empresa estadounidense InnerSloth inicialmente para dispositivos móviles (iOs y Android) y para PC, y tardó hasta 2020 en su explosión definitiva en todo el mundo.

17/12/2020

Es un juego muy parecido al clásico “El asesino” que alguna vez se jugó con cartas, pero que se ha metido en el mundo de los videojuegos. El jugador se encuentra en una nave espacial y dos impostores que están “entre nosotros”, de ahí el título, deben matar a los otros ocho miembros de la tripulación antes de que sean descubiertos.

Este es un juego multijugador en línea al que pueden estar desde 4 hasta 10 personas. Cuando ingresa al juego, a dos de los jugadores se les asigna el papel de estafadores y solo ellos saben que han sido elegidos para hacer esto. El resto no tendrá idea de cuál de los concursantes es un jugador común o estafador. Precisamente, los estafadores deben asesinar al resto de los participantes sin ser detectados para sabotear el barco y crear el caos, y así intentar actuar en medio de la confusión.

Mientras tanto, los miembros restantes de la nave deben intentar ganar completando todas las tareas que se les asignan o descubriendo al impostor y arrojándolo fuera de la nave al espacio antes de que los mate a todos.

Cómo se juega Among Us

El juego comienza y está dentro de la nave, puede mirar su mapa y hay varias salas con misiones que debe llevar a cabo mientras que los impostores tienen que matar a un miembro de la tripulación. Cuando un miembro de la tripulación se murió y otro se entera, lo reportan. A continuación, una etapa de votación está abierta para decidir quién es el impostor.

Conoce cómo jugar el juego de Innersloth, Among Us. (captura: Xataka Móvil)

Pueden pasar muchas cosas en la votación. Si nadie está seguro, el juego continúa. Si alguien es votado como un impostor, será expulsado del barco y asesinado, y el juego le dirá si fue o no el impostor y cuántos quedan.

Conoce cómo jugar el juego de Innersloth, Among Us. (captura: Xataka Móvil)

De cualquier manera, el juego continuará y los demás impostores o impostores tendrán que intentar seguir actuando sin despertar sospechas. Incluso, los impostores son libres de realizar misiones y hay conductos de ventilación por todo el mapa para escapar. Los jugadores también pueden convocar reuniones de emergencia para votar sin descubrir un cadáver.

