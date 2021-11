Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez explican por qué su primer hijo se llamará Milán con tierna historia

La sólida pareja llamará Milán a su primer bebé juntos. (Foto: Instagram)

Durante la celebración de su baby shower, Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez revelaron muy felices que su primer hijo se llamará Milán Orosco Sánchez de Lamadrid. La razón de este nombre tiene una tierna historia detrás.

Antes de explicar por qué escogieron este nombre, el cantante peruano aprovechó la atención de los presentes para dedicarle un tierno mensaje a su bebé y a su actual pareja, quien está a punto de dar a luz.

“Lo he visto crecer, pasaban los meses, me enamoraba más. Ahora nos toca comenzar una historia juntos. Siempre he dicho que lo único que pido es salud, porque el resto lo hago yo. Mientras yo esté aquí, tú y los que Dios nos manden, van a estar bien cuidados”, indicó el vocalista del Grupo Néctar.

Luego, Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez anunciaron que Magaly Medina será la madrina de su primer hijo, quien llevará el nombre de Milán.

¿POR QUÉ SE LLAMARÁ MILÁN?

La hija de Jessica Newton contó conmovida que escogió el nombre Milán porque este fue el lugar de Italia donde viajó por primera vez con el apellido Sánchez de Lamadrid.

“Me emociona porque es una historia muy cercana, es una historia muy bonita. Yo soy Sánchez de Lamadrid desde los 10 años, pero a mí me adoptaron recién a los 18 años, pero este lugar mágico, fue el primer lugar que pude viajar con mi nuevo apellido”, expresó la empresaria entre lágrimas.

Recordemos que su nombre completo es Cassandra Sánchez de La Madrid Newton. Ella es hija de Carlos Morales Andrade, exgerente de AeroContinente y expareja de Jessica Newton.

No obstante, Cassandra lleva el apellido de Fernando Sánchez de Lamadrid, empresario español y esposo de Newton desde el 2004. Según contó, esto porque perdió contacto con su padre biológico y porque Fernando la crio como si fuera su hija.

Cassandra junto a Deyvis Orosco, Fernando Sánchez y Jessica Newton. (Foto: Instagram)

Por su parte, Deyvis Orosco también señaló que Milán tiene un significado muy especial para él debido a su padre Johnny Orosco, quien falleció en el 2007 en un accidente vehicular.

“Es un lugar que a mi me marcó mucho y a Cassandra también, porque fue uno de los últimos lugares donde mi padre tuvo una historia ahí y se la contó a mi madre, y ella me lo contó a mi (...) Bienvenido Milan Orosco Sánchez de Lamadrid”, agregó el cumbiambero.

¿CÓMO NACIÓ EL AMOR ENTRE DEYVIS OROSCO Y CASSANDRA SÁNCHEZ?

El heredero de Néctar y la hija de Jessica Newton conforman una de las parejas más sólidas y queridas del espectáculo.

Durante una entrevista para el programa En Boca de Todos, Deyvis confesó que conoció a su novia durante una firma de un libro de una amiga que tenían en común.

Luego de mantener una relación de amistad, se dieron su primer beso en un parque al que iban frecuentemente para tener algo de privacidad. Así se dieron cuenta que su amor era correspondido.

Aunque trataron de mantener su relación fuera del ojo público, Cassandra no aguantó y publicó un romántico post en Instagram, dedicándole un mensaje de despedida antes de que el cumbiambero viajara a Tailandia a finales de 2018.

Luego de dos años de sólido romance, la pareja decidió dar un paso más y se mudaron juntos a inicios del año 2020. Jamás pensaron que una pandemia los llevaría a convivir juntos el periodo de cuarentena; sin embargo, revelaron que esta experiencia afianzó más su relación.

La mañana del 7 de septiembre de este 2021, Deyvis Orosco comunicó la llegada de su primer bebé junto con Cassandra Sánchez. El cantante le dedicó un emotivo mensaje a su novia, a quien le pidió matrimonio en el 2020.

