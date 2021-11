Flavia Laos: ¿Qué hace la influencer en Estados Unidos y cómo se gana la vida?

Flavia Laos se encuentra viviendo en Miami. (Foto: Instagram)

Flavia Laos es una modelo, cantante y actriz peruana de 24 años. Ganó gran popularidad en Perú al participar de la exitosa serie Ven Baila Quinceañera de América Televisión, donde interpretó a Camila.

Luego de un corto paso por el reality de competencia Esto es Guerra, inició una relación amorosa con Patricio Parodi en el 2018. Sin embargo, confirmaron el fin de su romance en agosto de 2021.

Tras terminar definitivamente con ‘Pato’ Parodi, Flavia sorprendió a sus seguidores al viajar a Estados Unidos. La influencer ha estado viviendo en Miami desde entonces. ¿Pero qué hace exactamente allí y en qué trabaja?

¿QUÉ HACE EN ESTADOS UNIDOS?

Flavia Laos comentó que está fuera del país porque desea desarrollar su carrera artística en tierras norteamericanas; además porque quiere “expandir” sus redes más allá de Perú. Solo en Instagram acumula más de 4 millones de seguidores.

Por eso mismo, tiene pensado mudarse definitivamente a Estados Unidos, ya que considera que en ese país tiene más oportunidades para crecer y generar más impacto en sus ‘followers’.

“De todas maneras. Estoy viendo a dónde podría mudarme. De hecho, es un plan que tengo a mediano plazo (…) Considero que para lo que me dedico que son redes sociales y contenido, sí hay bastantes oportunidades”, reveló para El Comercio.

¿EN QUÉ TRABAJA?

Después de disfrutar de unas cortas vacaciones en México, está de vuelta en Miami para realizar diversas campañas publicitarias con las marcas que la contactan para ser su imagen en redes.

“Tengo bastantes marcas allá (con las que trabajo). Lo que hago son fotos, shootings, videos, contenido para las redes”, dijo para el mencionado medio.

Además de sus redes, la exprotagonista de Ven Baila Quinceañera señaló que no se ha alejado de la actuación. De hecho, ha participado en la película “El Niño Dios”, que fue grabada en España por Beverly Hills Entertainment y que se estrenará el próximo año para Semana Santa.

Asimismo, aparecerá pronto en videoclips de artistas de talla internacional como Farruko, Wisin y Kevvo. Recordemos que Flavia Laos fue parte del videoclip de Daddy Yankee “Problema”

“Es alucinante. Hay una producción enorme, todo funciona súper bien, rápido, todo profesional. De hecho, es distinto a trabajar aquí en Perú, es una producción más grande pero una experiencia linda obviamente”, recalcó.

Debido a su apretada agenda, Flavia sostiene que no está buscando encontrar pareja en Estados Unidos. Todos sus pensamientos están enfocados, por ahora, en sus proyectos profesionales.

“Estoy solterísima. La verdad que estoy súper enfocada en mí. Lo último que quiero saber ahorita es de un hombre. Quiero quedarme así”, puntualizó.

SE PROYECTA EN NETFLIX

Antes de viajar a Estados Unidos, Flavia Laos dijo sentirse muy bien pese a su ruptura con Patricio Parodi. Además, indicó que tenía grandes planes a futuro, ya que había recibido varias ofertas de trabajo en el extranjero.

“Algunas puertas se cierran y otras se abren. Se me han abierto muchísimas oportunidades afuera y se abrieron inmediatamente (apenas terminó la relación)”, sostuvo durante su entrevista.

Sobre cómo se ve ella en 5 años, en qué lugar, cómo y con quién, la exprotagonista de ‘Ven Baila Quinceañera’ indicó que sueña con participar en una producción de Netflix.

“ Yo me veo viviendo en Estados Unidos, todavía sin hijos, probablemente comprometida podría ser, todavía no casada, y en Netflix. Lo decreto”, expresó muy decidida.

Ivana Yturbe, amiga íntima de Flavia Laos, dijo estar segura de que la ex quinceañera lo logrará. “Estoy segura que lo vas a lograr Fla, porque ahí donde la ven, ella no cuenta lo que hace, no nos ilusiona con cosas que no van a pasar, pero, al final, mírenla, estuvo en el video de Daddy Yankee, así que pronto estará en Netflix”, dijo.

