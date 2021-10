Patricio Parodi se puso nervioso al escoger entre Luciana Fuster y Flavia Laos como “la más bella”

El guerrero tuvo que elegir entre dos grandes bellezas. (Foto: Instagram)

Un incómodo momento vivió Patricio Parodi este jueves en el set de En Boca de Todos. El integrante de Esto es Guerra fue consultado por la belleza de Flavia Laos, su expareja; y Luciana Fuster, su interés amoroso en La Academia y hasta se rumorea que también en la vida real.

Todo sucedió cuando Tula Rodríguez, conductora del programa de América TV, le preguntó al popular ‘Pato’ quién de las dos le parecía más bonita. “Pero no me puedes decir las dos”, le advirtió.

Sorprendido por la pregunta y temeroso por ofender a alguien, el chico realty prefirió esquivar la pregunta. “A mí me parece que las dos son muy guapas”, respondió nervioso Parodi. “Son bellezas distintas”.

Ante la insistencia de Tula, Patricio añadió: “En cuanto a rostro ambas son bellas, no sé, de repente alguna tiene más fuerte que la otra, ¿no? En el sentido de talento, de hacer cosas, en cuanto a belleza... son bellezas distintas”, agregó.

No contento con la respuesta, Gino Pesaressi le consultó a quién invitaría a salir en una cita romántica en caso no las conociera, tomando en cuenta su aspecto físico.

El guerrero manifestó que prefería no responder para evitar polémicas. “Mi única pareja y expareja ha sido Flavia Laos, con Luciana somos amigos. Hoy en día con Flavia somos amigos también y me llevo bien con ambas, y prefiero dejarlo ahí también porque se va a generar una polémica que no quiero generar”, indicó.

Patricio Parodi también se refirió al ampay de su cumpleaños, donde supuestamente habría estado en coqueteos con Luciana Fuster: “Es que hace poco también ya viví una vendida de humo increíble por los vecinos, así que hay que dejarla ahí nomás”.

Recordemos que el lunes 18 de octubre, el programa Amor y Fuego compartió imágenes del chico reality festejando su cumpleaños en compañía de varios amigos y otros participantes de Esto es Guerra.

En el informe presentado, se observa a Patricio Parodi junto a una misteriosa muchacha bailando abrazados y hasta besándose. Aunque las imágenes no son claras, la voz en off especuló que se trataría de Luciana Fuster.

'Pato' Parodi no pudo escoger entre Flavia y Luciana. (Foto: Captura América TV)

FLAVIA LAOS FASTIDIADA POR PRESUNTO ROMANCE ENTRE LUCIANA Y PATRICIO

Flavia Laos contó que ella misma le preguntó a Patricio Parodi si existía alguna relación con Luciana Fuster, a lo que el guerrero le respondió que no. Incluso, le aseguró que eran inventos suyos.

“Ah sí, yo estuve con él y me lo recontra negó, me dijo que no hay forma. Le pregunté como si de verdad pasaba algo con Luciana y me dijo que no, me dijo esto literal ‘Nada que ver, tú siempre te dejas llevar por los demás, que estás loca y que no hay forma’”, recordó para Amor y Fuego.

Tras ver las imágenes de una chica muy parecida a Luciana Fuster “besándose” en la fiesta de Patricio Parodi, la rubia influencer se mostró indignada por los supuestos “códigos de amistad” que, supuestamente, Luciana respetaba.

Amor y Fuego transmitió imágenes del interior de la vivienda de Patricio Parodi. (Foto: Captura Willax TV)

“Ella dijo que hay códigos, ¿no? Si es que ella fue pucha, ya queda en la conciencia de cada uno lo que hace, la vida da mil vueltas, así que no sé. Yo he visto algo borroso ahí”, dijo..

“Y han dicho si es Luciana o no, pero si fuera en todo caso, la vida se encarga de poner a cada uno en su lugar, no estaría bien hacer algo así”, agregó.

